अस्थि विसर्जन कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, जयपुर में अंडर ब्रिज से गिरी कार- 7 की मौत

जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में सड़क हादसे में सात लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये लोग हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बेकाबू कार रिंग रोड से नीचे जा गिरी और दो परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो बच्चों और दो महिलाओं की जाने की खबर है।

घटना रविवार दोपहर को सामने आई है। जब हरिद्वारा से लौट रही कार प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नीचे गिर गई। एक युवक ने कार को नीचे गिरा देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। हादसे का शिकार हुए लोगों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम हुआ।

पुलिस के मुताबिक इस हादसे में वाटिका सांगनेर में रहने वाले रामराज वैष्णव, उनकी पत्नी मधु और बेटे रुद्र की मौत हुई है। रामराज के साडू कालूराम, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित और पोचा गजरात की भी मौत हुई है। इस तरह इस हादसे में दो बच्चों और दो महिलाओं की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को घटना के बारे में सूचना दे दी गई है।