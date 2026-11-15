ऑनलाइन प्यार पर भारी पड़ा ऑफलाइन मुलाकात, शादी के लिए कनाडा से राजस्थान पहुंची महिला, फिर बिगड़ गई बात

यह मामला राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के नीमराना स्थित बीबी बिल्डर्स सोसाइटी का है। कनाडाई दूतावास से सूचना मिलने के बाद पुलिस 14 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे सोसाइटी पहुंची। इसके बाद महिला को पुलिस अपने साथ ले गई।

कनाडा की एक महिला डेटिंग ऐप पर मिले एक व्यक्ति से शादी करने का सपना लेकर राजस्थान पहुंची थी। लेकिन जब दोनों पहली बार आमने-सामने मिले तो उनका रिश्ता बिगड़ गया। आरोप है कि महिला की उम्र जानने के बाद उस व्यक्ति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया।

बताया जा रहा है कि महिला पिछले करीब एक साल से उस व्यक्ति के संपर्क में थी। दोनों की बातचीत पहले डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुई और बाद में सोशल मीडिया पर भी बात होने लगी। जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो महिला 11 नवंबर को घूमने के वीजा पर भारत आ गई। हालांकि, राजस्थान पहुंचने के बाद दोनों ने करीब दो दिन साथ बिताए, लेकिन शादी को लेकर उनके बीच मतभेद हो गए और रिश्ता टूटने की नौबत आ गई।

बता दें कि, यह मामला राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के नीमराना स्थित बीबी बिल्डर्स सोसाइटी का है। कनाडाई दूतावास से सूचना मिलने के बाद पुलिस 14 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे सोसाइटी पहुंची। इसके बाद महिला को पुलिस अपने साथ ले गई। नीमराना थाने के अधिकारी सुरेंद्र यादव के मुताबिक, हरियाणा के पानीपत का रहने वाला नितिन करीब एक साल पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए कनाडा की इस महिला के संपर्क में आया था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया।

शादी के लिए सहमति बनने के बाद महिला 11 नवंबर को भारत पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन उसे लेने आया था। इसके बाद वह महिला को राजस्थान के नीमराना स्थित बीबी बिल्डर्स सोसाइटी में अपने मामा-मामी के फ्लैट पर ले गया। यहां दोनों करीब दो दिन तक साथ रहे।

शादी से किया इनकार रिपोर्ट के मुताबिक, जब शादी की बात आगे बढ़ी तो नितिन को पता चला कि कनाडा की महिला की उम्र करीब 61 साल है। इसके बाद उसने महिला से शादी करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और उनका रिश्ता टूट गया। इस घटना से परेशान होकर महिला ने 13 नवंबर को कनाडा के दूतावास से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद दूतावास ने नीमराना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस 14 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे सोसाइटी पहुंची और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई।

पुलिस ने नितिन को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं, कनाडा की महिला को कोटपुतली के एक केंद्र में भेज दिया गया है, जहां फिलहाल उसे रखा गया है।