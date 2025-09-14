Camera controversy in Rajasthan Minister Dilawar raised questions on the character of Rahul Gandhi राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा; राहुल गांधी को चरित्रहीन बताया, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Camera controversy in Rajasthan Minister Dilawar raised questions on the character of Rahul Gandhi

राजस्थान विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला। मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कहते हुए राहुल गांधी के चरित्र पर भी सवाल उठाए।

Subodh Kumar Mishra भाषा, जयपुरSun, 14 Sep 2025 10:39 PM
दिलावर ने जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेताओं के चरित्र पर भी सवाल उठाए। कहा कि कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि कैमरे महिलाओं की निजता में दखल देने के लिए लगाए गए हैं। ऐसा कहने वाले लोग बेशर्म और चरित्रहीन होते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे कैमरे कांग्रेस कार्यालय में भी लगे हैं। मेरा मानना है कि इन लोगों का चरित्र संदिग्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए दिलावर ने कहा कि जो जैसा होता है उसको सभी वैसे ही दिखाई देते हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि डोटासरा को अपनी पार्टी के नेताओं और अपने जीवन में झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से जुड़े पिछले विवादों का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि भंवरी देवी मामले में क्या हुआ, यह तो सबको पता है। अगर सारी परतें खुल जातीं तो और भी नाम सामने आ सकते थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए दिलावर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वे लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। वे भी कई बार मंदिर गए, तो क्या लड़कियां छेड़ने गए थे? इससे बड़ा चरित्रहीन कौन हो सकता है? अपनी यात्रा में लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर उनसे अठखेलियां करते हुए चलना, क्या यह चरित्रहीनता नहीं है? यह चरित्रहीनता है।’’

विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर विधायकों की जासूसी करने के लिए विधानसभा में विपक्ष की ओर अतिरिक्त कैमरे लगाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।