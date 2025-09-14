राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा; राहुल गांधी को चरित्रहीन बताया

राजस्थान विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला। मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कहते हुए राहुल गांधी के चरित्र पर भी सवाल उठाए।

दिलावर ने जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेताओं के चरित्र पर भी सवाल उठाए। कहा कि कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि कैमरे महिलाओं की निजता में दखल देने के लिए लगाए गए हैं। ऐसा कहने वाले लोग बेशर्म और चरित्रहीन होते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे कैमरे कांग्रेस कार्यालय में भी लगे हैं। मेरा मानना है कि इन लोगों का चरित्र संदिग्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए दिलावर ने कहा कि जो जैसा होता है उसको सभी वैसे ही दिखाई देते हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि डोटासरा को अपनी पार्टी के नेताओं और अपने जीवन में झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से जुड़े पिछले विवादों का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि भंवरी देवी मामले में क्या हुआ, यह तो सबको पता है। अगर सारी परतें खुल जातीं तो और भी नाम सामने आ सकते थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए दिलावर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वे लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। वे भी कई बार मंदिर गए, तो क्या लड़कियां छेड़ने गए थे? इससे बड़ा चरित्रहीन कौन हो सकता है? अपनी यात्रा में लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर उनसे अठखेलियां करते हुए चलना, क्या यह चरित्रहीनता नहीं है? यह चरित्रहीनता है।’’