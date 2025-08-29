बस चलाते-चलाते बिगड़ी ड्राइवर की तबीयत, कुछ ही देर में मौत; फिर क्या हुआ?

राजस्थान में जोधपुर से इंदौर जा रही एक प्राइवेट बस के ड्राइवर सतीश कुमारकी तबीयत अचानक खराब होने के बाद मौत हो गई। 36 साल के सतीश कुमार जोधपुर के भोजासर गांव के रहने वाले थे।

​गोमती चौराहे पर पहुंचते-पहुंचते सतीश की हालत और बिगड़ गई। जैसे-तैसे बस देसूरी नाल घाट तक पहुंची, वहां सतीश बस की सीट पर ही बेहोश होकर गिर गए। उनके सहयोगी ने बिना समय गंवाए बस को देसूरी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बस ड्राइवर की तबियत बिगड़ने के दौरान उसके साथ परिचालक था जिसने तुरंत बस की सीट को संभाल लिया नहीं तो बस में सवार करीब 45 यात्रियों की जान पर बन आती क्योंकि देसूरी नाल वैसे भी हादसों की नाल कहीं जाती है।