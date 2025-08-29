Bus Driver Died After Heart Attack passes steering to helper बस चलाते-चलाते बिगड़ी ड्राइवर की तबीयत, कुछ ही देर में मौत; फिर क्या हुआ?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Bus Driver Died After Heart Attack passes steering to helper

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पालीFri, 29 Aug 2025 05:44 PM
राजस्थान में जोधपुर से इंदौर जा रही एक प्राइवेट बस के ड्राइवर सतीश कुमारकी तबीयत अचानक खराब होने के बाद मौत हो गई। 36 साल के सतीश कुमार जोधपुर के भोजासर गांव के रहने वाले थे। सफर के दौरान सतीश को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी तो उन्होंने तुरंत अपने सहयोगी ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। सहयोगी ड्राइवर ने मोर्चा संभाला और बस को गोमती चौराहे की तरफ ले गए।

​गोमती चौराहे पर पहुंचते-पहुंचते सतीश की हालत और बिगड़ गई। जैसे-तैसे बस देसूरी नाल घाट तक पहुंची, वहां सतीश बस की सीट पर ही बेहोश होकर गिर गए। उनके सहयोगी ने बिना समय गंवाए बस को देसूरी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बस ड्राइवर की तबियत बिगड़ने के दौरान उसके साथ परिचालक था जिसने तुरंत बस की सीट को संभाल लिया नहीं तो बस में सवार करीब 45 यात्रियों की जान पर बन आती क्योंकि देसूरी नाल वैसे भी हादसों की नाल कहीं जाती है।

​अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने सतीश की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही सतीश के परिजन और पुलिस अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस में चालक की अचानक बिगड़ी तबियत को लेकर बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गयी।