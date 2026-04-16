कोटा में सवारियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत; कई घायल
कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास देर रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां पर फोरलेन पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।
कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास देर रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां पर फोरलेन पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची आरके पुरम सहित अन्य थानों की पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया।
अभी तक की जांच में सामने आया कि ये बस अहमदाबाद से मध्य प्रदेश के ग्वालियर-भिंड की तरफ जा रही थी। जिसमें अधिकतर मध्य प्रदेश की सवारियां बैठी हुई थी। बस देर रात को हैंगिंग ब्रिज को पार कर नया गांव पुलिया से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर जाकर पलट गई। इसके बाद मौके पर कोहराम मच गया।
दूसरी तरफ से आ रहे वाहन की चपेट में आई सवारियां
वहीं प्रत्यकदर्शीयों ने बताया कि नयागांव पुलिया पर बस पलटते ही राहगीर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े। मौके पर जाकर देखा तो बस के केबिन में बैठे कुछ लोग बाहर सड़क पर जा गिरे। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रहे ट्रॉले चपेट में तीन लोग आ गए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गनीमत रही की बस दूसरी लाइन पर गिरी अगर इसी तरफ गिरती तो बस पुलिया से नीचे भी गिर सकती थी।
हादसे के बाद अस्पतालों को किया अलर्ट
हैंगिंग ब्रिज के पास हादसे की सूचना मिलते ही शहर के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। शहर एसपी तेजस्विनी गौतम भी हादसे की सूचना के बाद तुरंत घटनास्थल पहुंची और मौके की स्थिति को देखा। इसके बाद वह न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी पहुंची जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। यात्रियों का कहना है कि बस की स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वहीं पुलिस हादसे के कर्म की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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