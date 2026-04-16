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कोटा में सवारियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत; कई घायल

Apr 16, 2026 07:14 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास देर रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां पर फोरलेन पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

कोटा में सवारियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत; कई घायल

कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास देर रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां पर फोरलेन पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची आरके पुरम सहित अन्य थानों की पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया।

अभी तक की जांच में सामने आया कि ये बस अहमदाबाद से मध्य प्रदेश के ग्वालियर-भिंड की तरफ जा रही थी। जिसमें अधिकतर मध्य प्रदेश की सवारियां बैठी हुई थी। बस देर रात को हैंगिंग ब्रिज को पार कर नया गांव पुलिया से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर जाकर पलट गई। इसके बाद मौके पर कोहराम मच गया।

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दूसरी तरफ से आ रहे वाहन की चपेट में आई सवारियां

वहीं प्रत्यकदर्शीयों ने बताया कि नयागांव पुलिया पर बस पलटते ही राहगीर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े। मौके पर जाकर देखा तो बस के केबिन में बैठे कुछ लोग बाहर सड़क पर जा गिरे। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रहे ट्रॉले चपेट में तीन लोग आ गए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गनीमत रही की बस दूसरी लाइन पर गिरी अगर इसी तरफ गिरती तो बस पुलिया से नीचे भी गिर सकती थी।

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हादसे के बाद अस्पतालों को किया अलर्ट

हैंगिंग ब्रिज के पास हादसे की सूचना मिलते ही शहर के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। शहर एसपी तेजस्विनी गौतम भी हादसे की सूचना के बाद तुरंत घटनास्थल पहुंची और मौके की स्थिति को देखा। इसके बाद वह न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी पहुंची जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। यात्रियों का कहना है कि बस की स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वहीं पुलिस हादसे के कर्म की जांच कर रही है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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