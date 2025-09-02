राजस्थान में बुलडोजर से कुचलने की कोशिश! महिलाओं की भीड़ में दौड़ा दी JCB

राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त बड़े हादसे की आशंका उत्पन्न हो गई जब एक बुलडोजर को महिलाओं की भीड़ की ओर दौड़ा दिया गया। गनीमत रही कि इसमें कोई महिला कुचली नहीं गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त बड़े हादसे की आशंका उत्पन्न हो गई जब एक बुलडोजर को महिलाओं की भीड़ की ओर दौड़ा दिया गया। गनीमत रही कि इसमें कोई महिला कुचली नहीं गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन आरोपी जेसीबी चालक पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है।

मामला जोधपुर के भावी गांव का है। पिछले दो दिनों की बारिश के बाद गांव में एक तालाब में पानी की निकासी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। पानी निकासी के लिए नाला बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हो गईं थीं। इस बीच जेसीबी चालक ने अचानक भीड़ की ओर बुलडोजर को दौड़ाना शुरू कर दिया।