Hindi Newsराजस्थान न्यूज़bulldozer action preparation in bhilwara 50 shopkeepers served notices
राजस्थान के भीलवाड़ा में बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 50 दुकानदारों को नोटिस

राजस्थान के भीलवाड़ा में बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 50 दुकानदारों को नोटिस

संक्षेप:

राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़े बुलडोजर ऐक्शन की सुगबुगाहट है। नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। तहसीलदार दिनेश साहू के नेतृत्व में लगभग 50 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

Jan 06, 2026 12:23 am ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, भीलवाड़ा
राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़े बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सोमवार को न्यास की टीम ने पुराने बस स्टैंड के पास दुकानों के बाहर अवैध रूप से रखी टेबल-कुर्सियां और अन्य सामान जब्त कर लिया। तहसीलदार दिनेश साहू के नेतृत्व में लगभग 50 दुकानदारों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अपना अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यदि समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा।

50 दुकानदारों को 3 दिन का नोटिस

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने चित्तौड़ रोड पर ट्रैफिक में बाधा बन रही दुकानों से अतिक्रमण हटाने के लिए 50 दुकानदारों को 3 दिन का नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि नगर विकास न्यास की अतिक्रमण रोधी ब्रांच की टीम ने सोमवार को पुराना बस स्टैंड स्थित कमल रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों में पहुंचा।

सामान किया जब्त

टीम ने देखा कि कई दुकानों ने रोड पर टेबल-कुर्सियों और अन्य सामान लगाकर उल्लंघन किया था। अधिकारियों ने तुरंत इन सामानों को जब्त कर लिया। यूआईटी तहसीलदार दिनेश साहू के नेतृत्व में न्यास के दल ने कमल रेस्टोरेंट अन्य रेस्टोरेंट से भी सामान जब्त किया।

बड़ी कार्रवाई के संकेत

करीब 50 दुकानदारों को नोटिस जारी करके तीन दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया। तहसीलदार दिनेश साहू ने कहा कि जिन दुकानदारों ने अब भी जगह छोड़ने के नियम का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ भी 3 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि डेडलाइन पूरी होने के बाद अव्यवस्था और सुरक्षा खतरे को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Rajasthan News
