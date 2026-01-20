Hindustan Hindi News
राजस्थान के करौली दंगे मामले में बड़ा ऐक्शन, मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर

संक्षेप:

राजस्थान में करौली के सट्टा किंग और मोटर साइकिल रैली पर हुए पथराव और दंगे के मुख्य आरोपी पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस ने भारी जाप्ते के साथ उसके अंबेडकर सर्किल क्षेत्र स्थित अवैध भवन और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया।

Jan 20, 2026 05:26 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में करौली के सट्टा किंग और मोटर साइकिल रैली पर हुए पथराव और दंगे के मुख्य आरोपी पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस ने भारी जाप्ते के साथ उसके अंबेडकर सर्किल क्षेत्र स्थित अवैध भवन और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्रवाई से पहले नजदीक के स्कूल में छुट्टी करवाकर आसपास की दुकानों एवं भवनों को एहतियातन खाली कराया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए मेला गेट, शिकारगंज सहित आसपास के कई रास्तों को बंद करके शहर के मुख्य चौराहों, तिराहों और बाजार क्षेत्रों में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किये गये।

अधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद करौली ने जांच के दौरान भवन निर्माण में अनियमितताएं पायी थीं, जिसके बाद पट्टा और निर्माण स्वीकृति को विधिवत रूप से निरस्त कर दिया गया था। पट्टा रद्द होने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमना राम, उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा और पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम सहित कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा।

