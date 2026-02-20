राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर ऐक्शन, 20 बीघा जमीन पर कर रखा था कब्जा
राजस्थान के कोटा जिले में वन विभाग की टीम ने कोटा पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क द्वारा अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर ऐक्शन शुरू कर दिया। इस दौरान टीम ने करीब 40 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया।
इस जमीन पर पशु बाड़ा और फार्म हाउस बनाया गया था। वहीं खेती भी वन विभाग की जमीन पर ही की जा रही थी। आरोपी कालू भड़क को पुलिस पहले ही हथियारों के जखीरा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिया गया था। लेकिन नोटिस का जवाब नहीं आने और अतिक्रमण नहीं हटने पर आज टीम द्वारा करीब 5 घंटे तक कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यहां पर मवेशियों को रखने के लिए बाड़ा बनाया गया था। जिसको टीन शेड से कवर कर किया था।
यहां पर काफी लंबे समय से अतिक्रमण किया हुआ था। जिसमें 40 बीघा एरिया से अतिक्रमण हटाया है। वहीं 20 बीघा जमीन पर कालू भड़क ने अतिक्रमण कर रखा था।
कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया की हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी कालू भड़क को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से साथ देसी पिस्टल और देसी कट्टा सहित 27 कारतूस बरामद किए थे।
पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इन सब हथियारों को इकट्ठा किया था। आरोपी के खिलाफ 34 अपराधिक प्रकरण सामने आए हैं। इसमें पुलिस पर हमला करना, राज कार्य में बाधा डालना, मारपीट, जानलेवा हमला करना सहित अन्य प्रकरण शामिल है।
