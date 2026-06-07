Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयपुर में आज रात 12 बजे से इंटरनेट बंद; मस्जिद-मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल हटेंगे

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

जयपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे शहर में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या है इसकी वजह जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

जयपुर में आज रात 12 बजे से इंटरनेट बंद; मस्जिद-मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल हटेंगे

जयपुर शहर समेत उत्तर और पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रविवार को जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूत्रों की मानें तो जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA की ओर से जगतपुरा में सड़क पर आ रहे कुछ धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया जाना है। इन अवैध निर्माण में एक बड़ी मस्जिद, मजार और मंदिर शामिल हैं। प्रस्तावित अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शांति पूर्वक संपन्न हो सके इसके लिए प्रशासन की ओर से इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है।

एतिहात के तौर पर लिया फैसला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जगतपुरा में सड़क की सीमा में आ रहे धार्मिक स्थल जिनमे एक बड़ी मस्जिद, एक मजार, एक बड़ा मंदिर और 2 छोटे स्थान है जिन पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। इन अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके और कोई बवाल या हंगामा नहीं हो इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल सके इसके लिए एतिहात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं।

ये भी पढ़ें:गहलोत और पायलट का विवाद आज तक क्यों नहीं खत्म हुआ? पूर्व सीएम ने खुद बताई वजह

SMS और MMS, सोशल मीडिया सेवाएं भी सस्पेंड

जयपुर जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए जयपुर शहर सहित उत्तर और पूर्व जिलों में आज रात 12 बजे से अगले 24 घंटे के लिए यानी 8 जून रात 12 बजे तक 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट और बल्क बल्क SMS और MMS सेवाएं भी अस्थाई रूप से सस्पेंड रहेंगी। हालांकि वॉयस कॉल सामान्य रूप से चालू रहेंगी। सोशल मीडिया सेवाओं पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।

ये भी पढ़ें:जब जब सचिन पायलट का नाम… गहलोत के बयान पर क्या बोले मंत्री जोगाराम पटेल-VIDEO

पाबंदियां नहीं मानने वालों पर होगा ऐक्शन

उक्त आदेश संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की ओर से जारी किए गए हैं। जयपुर जिला प्रशासन ने आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की गुजारिश की है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। प्रशासन ने लोगों को उक्त आदेशों की पालना करने को कहा है। आदेश नहीं मानने वालों और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि पाबंदिया अस्थाई हैं जिनको बाद में हटा लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में अवैध बजरी खनन के विवाद में डबल मर्डर, 13 दोषियों को उम्रकैद
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।