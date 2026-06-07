जयपुर में आज रात 12 बजे से इंटरनेट बंद; मस्जिद-मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल हटेंगे
जयपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे शहर में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या है इसकी वजह जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
जयपुर शहर समेत उत्तर और पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रविवार को जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूत्रों की मानें तो जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA की ओर से जगतपुरा में सड़क पर आ रहे कुछ धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया जाना है। इन अवैध निर्माण में एक बड़ी मस्जिद, मजार और मंदिर शामिल हैं। प्रस्तावित अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शांति पूर्वक संपन्न हो सके इसके लिए प्रशासन की ओर से इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है।
एतिहात के तौर पर लिया फैसला
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जगतपुरा में सड़क की सीमा में आ रहे धार्मिक स्थल जिनमे एक बड़ी मस्जिद, एक मजार, एक बड़ा मंदिर और 2 छोटे स्थान है जिन पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। इन अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके और कोई बवाल या हंगामा नहीं हो इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल सके इसके लिए एतिहात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं।
SMS और MMS, सोशल मीडिया सेवाएं भी सस्पेंड
जयपुर जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए जयपुर शहर सहित उत्तर और पूर्व जिलों में आज रात 12 बजे से अगले 24 घंटे के लिए यानी 8 जून रात 12 बजे तक 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट और बल्क बल्क SMS और MMS सेवाएं भी अस्थाई रूप से सस्पेंड रहेंगी। हालांकि वॉयस कॉल सामान्य रूप से चालू रहेंगी। सोशल मीडिया सेवाओं पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
पाबंदियां नहीं मानने वालों पर होगा ऐक्शन
उक्त आदेश संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की ओर से जारी किए गए हैं। जयपुर जिला प्रशासन ने आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की गुजारिश की है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। प्रशासन ने लोगों को उक्त आदेशों की पालना करने को कहा है। आदेश नहीं मानने वालों और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि पाबंदिया अस्थाई हैं जिनको बाद में हटा लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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