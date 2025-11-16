बॉर्डर पार कर जाना चाह रहा था पाकिस्तान, BSF ने राजस्थान में पकड़ा 21 साल का नौजवान

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर से एक 21 साल के नौजवान को बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जवानों ने गश्त के दौरान उसकी हरकतों को संदिग्ध पाया, तो उससे पूछताछ की। मामला खुला, तो पता चला कि वह बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाना चाहता था।

दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद देश में हालात तनाव भरे हैं। सीमाओं पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसे में राजस्थान के जैसलमेर से एक 21 साल के नौजवान को बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जवानों ने गश्त के दौरान उसकी हरकतों को संदिग्ध पाया, तो उससे पूछताछ की। मामला खुला, तो पता चला कि वह बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाना चाहता था।

गिरफ्तार युवक है उत्तर प्रदेश का निवासी अधिकारियों ने बताया कि युवक का नाम पंकज कश्यप है। वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का निवासी है। वह सीमा के पास संदिग्ध रूप से घूमते हुए पाया गया था।पुलिस ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में नहर क्षेत्र के पास गश्त के दौरान युवक को रोका था। गश्ती दल ने संदिग्ध व्यवहार देखकर उसे रोका और उससे पूछताछ की।

पाकिस्तान जाने की कर रहा था कोशिश प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वह पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। बाद में बीएसएफ ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, युवक से सोमवार को संयुक्त पूछताछ केंद्र (जेआईसी) में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जाएगी ताकि उसके उद्देश्यों और पृष्ठभूमि का पता लगाया जा सके।