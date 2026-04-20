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मां ने खाना खाने बुलाया, देखा तो लटका मिला बेटा, कोटा में BSc छात्र ने की सुसाइड, क्या वजह?

Apr 20, 2026 05:24 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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Kota Student Suicide: सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल काॅलज अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया। ये घटना शहर के आर के पुरम थाना इलाके के रोजड़ी क्षेत्र में सामने आई है।

मां ने खाना खाने बुलाया, देखा तो लटका मिला बेटा, कोटा में BSc छात्र ने की सुसाइड, क्या वजह?

Kota Student Suicide: शिक्षा नगरी कोटा में बीएससी सेकंड ईयर के छात्र ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक छात्र की पहचान अनिल के रूप में हुई है। अनिल का शव उसके कमरे में टिन शेड के एंगल पर लटका मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल काॅलज अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया। ये घटना शहर के आर के पुरम थाना इलाके के रोजड़ी क्षेत्र में सामने आई है। पुलिस ने बताया, परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है।

पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी करता था

आरकेपूरम थाना एएसआई राजेंद्र सांखला ने बताया, छात्र अनिल बीएससी का छात्र था। वह पढ़ाई के साथ जाॅब भी करता था। परिजनों ने पुलिस का बताया कि पिछले काफी समय से अनिल परेशान था और वो घर पर किसी से सही से बात भी नहीं कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। युवक के बड़े भाई सुनील ने बताया कि छोटा भाई अनिल पढ़ाई के साथ दो माह पहले तक प्राइवेट जाॅब भी करता था। परिजनों का कहना है कि अनिल हमेशा अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान रहता था। कुछ समय पहले वो अहमदाबाद में इंटरव्यू देकर भी आया था।

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मां ने खाना खाने को बुलाया… देखा तो लटका मिला बेटा

परिजनों ने बताया कि सभी लोग शादी में गए थे। घर पर अनिल और उसकी मां ही मौजूद थे। घटना के समय मां रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने अनिल को खाना खाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कमरे में जाकर देखा, तो अनिल टिन शेड से लटका मिला। यह देखकर मां के होश उड़ गए।

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परिजनों ने किसी के खिलाफ नहीं दर्ज कराई शिकायत

उन्होंने शोर मचाया, तो चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी आए और अनिल को नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सको ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनिल के पिता ने खेती लीज पर ले रखी है। वहीं उसका भाई सुनील जयपुर में जाॅब करता है। आर के पुरम थाना पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल परिजनों ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी गई है।

रिपोर्ट- योगेन्द्र महावर

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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