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रिश्तेदारों को कुचलने लाया था ट्रैक्टर, चली गई पिता की जान; राजस्थान में जमीनी विवाद का खूनी अंत

Sourabh Jain वार्ता, अलवर, राजस्थान
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बताया जा रहा है कि घायल दोनों युवक मृतक नंदलाल के भतीजे हैं। इस कारण पूरा मामला एक ही परिवार के भीतर के विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

रिश्तेदारों को कुचलने लाया था ट्रैक्टर, चली गई पिता की जान; राजस्थान में जमीनी विवाद का खूनी अंत

राजस्थान में अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को खेत की डोल या मेढ़ बनाने को लेकर शुरू हुए पारिवारिक विवाद में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठोकदार का बास गांव में राकेश प्रजापत खेत में डोल निर्माण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसके चचेरा भाई भागचंद और उसके परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए और वहां हो रहे निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। इसके बाद जमीन और रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में तीखे विवाद में बदल गई।

इसी विवाद के दौरान राकेश का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह ट्रैक्टर पर चढ़ गया और उससे रिश्तेदारों को कुचलने के लिए उसे तेज गति से आगे बढ़ा दिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने भागचंद और नरेश के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर विवाद के बारे में पता चलते ही राकेश के पिता नंदलाल प्रजापत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की।

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ट्रैक्टर चालू छोड़कर भाग निकला राकेश

हालांकि राकेश के पिता के पहुंचने तक हालात ज्यादा बिगड़ गए थे। ऐसे में राकेश ट्रैक्टर को चालू हालत में छोड़कर मौके से भाग निकला। चालक विहीन ट्रैक्टर अचानक असंतुलित हो गया और उसकी चपेट में राकेश के पिता नंदलाल आ गए। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल नंदलाल को तत्काल उपचार के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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अलवर में चल रहा दोनों चचेरे भाइयों का इलाज

पुलिस को इस घटना की सूचना निजी अस्पताल प्रशासन ने दी, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय भिजवाया। घटना में घायल भागचंद और नरेश को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन फिर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों का उपचार अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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