रिश्तेदारों को कुचलने लाया था ट्रैक्टर, चली गई पिता की जान; राजस्थान में जमीनी विवाद का खूनी अंत
बताया जा रहा है कि घायल दोनों युवक मृतक नंदलाल के भतीजे हैं। इस कारण पूरा मामला एक ही परिवार के भीतर के विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
राजस्थान में अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को खेत की डोल या मेढ़ बनाने को लेकर शुरू हुए पारिवारिक विवाद में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठोकदार का बास गांव में राकेश प्रजापत खेत में डोल निर्माण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसके चचेरा भाई भागचंद और उसके परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए और वहां हो रहे निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। इसके बाद जमीन और रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में तीखे विवाद में बदल गई।
इसी विवाद के दौरान राकेश का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह ट्रैक्टर पर चढ़ गया और उससे रिश्तेदारों को कुचलने के लिए उसे तेज गति से आगे बढ़ा दिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने भागचंद और नरेश के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर विवाद के बारे में पता चलते ही राकेश के पिता नंदलाल प्रजापत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की।
ट्रैक्टर चालू छोड़कर भाग निकला राकेश
हालांकि राकेश के पिता के पहुंचने तक हालात ज्यादा बिगड़ गए थे। ऐसे में राकेश ट्रैक्टर को चालू हालत में छोड़कर मौके से भाग निकला। चालक विहीन ट्रैक्टर अचानक असंतुलित हो गया और उसकी चपेट में राकेश के पिता नंदलाल आ गए। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल नंदलाल को तत्काल उपचार के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
अलवर में चल रहा दोनों चचेरे भाइयों का इलाज
पुलिस को इस घटना की सूचना निजी अस्पताल प्रशासन ने दी, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय भिजवाया। घटना में घायल भागचंद और नरेश को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन फिर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों का उपचार अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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