अवैध संबंध बनाने से किया इंकार तो देवर ने ली भाभी की जान, घरवालों ने की फांसी की मांग

आरोपी देवर हितेश पारीक की अपनी भाभी पूनम पारीक पर गलत नजर थी। वह उनके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। भाभी ने इसका विरोध किया तो आरोपी हितेश ने भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चुरूTue, 16 Sep 2025 02:54 PM
राजस्थान के चुरू जिले में देवर ने अपनी भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी। इस खूनी खेल के पीछे की वजह, भाभी का अवैध रिश्ते से इंकार करना था। दरअसल आरोपी देवर हितेश पारीक की अपनी भाभी पूनम पारीक पर गलत नजर थी। वह उनके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। भाभी ने इसका विरोध किया तो आरोपी हितेश ने भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी।

रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना 7 सितंबर की है। पुलिस को सूचना मिली कि चुरू के गौशाला बास में रहने वाले गिरधारीलाल पांडिया के घर चोरी हो गई है और उनकी बहू की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम को खून से लथपथ लाश मिली। महिला के गले पर कई बार चाकू से हमला किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

पुनम के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मालूम हुआ कि पूनम का देवर उसके ऊपर गलत नजर रखता था। पति हैदराबाद में काम कर रहे थे। घर में उनकी सास, ससुर, दो देवर और उनकी 4 साल की बेटी साथ रहती थी। पुलिस ने शक के आधार पर देवर हितेश पारीक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आ गया।

एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक देवर ने पहले आनाकानी की। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हितेश पारीक ने बताया कि उसने ही अपनी भाभी की गला रेतकर हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और अहम सबूत बरामद कर लिए हैं। इधर पूनम के घरवालों ने हितेश को फांसी दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।