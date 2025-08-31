18 साल के लड़के ने 3 लोगों को नई जिंदगी दी, डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था

राजस्थान में 18 साल के एक लड़के ने अपने अंगों के जरिए 3 लोगों को नई जिंदगी दी। जयपुर में एक सड़क दुर्घटना के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। परिवार के सदस्यों ने उसके अंगदान का निर्णय लिया। उसकी दो किडनी और लिवर दान कर दिए गए, जिससे तीन मरीजों को नया जीवन मिला।

जयपुर में एक सड़क दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड घोषित किए गए 18 साल के लड़के ने अंगदान के ज़रिए तीन लोगों को नई जिंदगी दी है। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर जिले की गोविंदगढ़ तहसील के निवासी रोहन शर्मा को सीकर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे 24 अगस्त को सवाई मान सिंह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद रोहन की हालत बिगड़ती गई। 30 अगस्त को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। एक मेडिकल टीम और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के परामर्श के बाद रोहन के पिता अशोक शर्मा और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके अंगदान का निर्णय लिया। इसके अनुसार, रोहन की दो किडनी और लिवर दान कर दिए गए। इससे तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला।