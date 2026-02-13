Hindustan Hindi News
शादी में चुराईं बोतलें, शराब समझकर पी गए कैमिकल; राजस्थान में 3 महिलाओं समेत 4 की मौत

Feb 13, 2026 01:03 pm ISTRatan Gupta भाषा, भीलवाड़ा
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कुछ लोगों ने संदिग्ध पदार्थ (रसायन) को शराब समझकर पी लिया, जिससे 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना जिले के अलोली गांव में बृहस्पतिवार रात घटी है।

शादी से चुराई थीं बोतलें

मिली जानकारी के अनुसार एक समुदाय की कुछ महिलाएं अलोली गांव में एक विवाह कार्यक्रम में बर्तन मांजने आदि के काम के लिए गई थीं। वहां से वे शादी के टेंट में रखी प्लास्टिक की चार बोतल चोरी छुपे ले आईं जिनमें पानी जैसा पदार्थ भरा था।

शराब समझकर पिया कैमिकल

बृहस्पतिवार को परिवार के कुछ लोगों ने इस पदार्थ को शराब समझकर पीना शुरू कर दिया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई व उल्टियां होने लगीं। परिवार के लोग बृहस्पतिवार रात उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगापुर ले गए।

इस कैमिकल को पीने से मौत

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शुरूआती जानकारी में सामने आया है कि इन चारों की मौत संदिग्ध पदार्थ के सेवन से हुई है। चारों ने शादी में खाना गर्म रखने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला 'मेथनॉल कार्बनिक सॉल्ट' गलती से शराब समझकर पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

मृतकों के सामने आए नाम

पुलिस के अनुसार इलाज के दौरान जमनी बाई (62), सुशीला देवी (48) व रतन (49) की मृत्यु हो गई। वहीं बदामी देवी की भीलवाड़ा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई।पुलिस ने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए हैं। वहीं शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है।

