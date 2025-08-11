Bomb threat to Rajasthan Chief Minister office accused arrested from Jhunjhunu 70 साल के शख्स ने दी राजस्थान CMO को उड़ाने की धमकी, कॉल करने वाला झुंझुनू से गिरफ्तार, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई कर परिसर की गहन जांच की। हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:02 PM
राजस्थान में एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई, जिसमें CMO को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे कॉल के कारण पुलिस-प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड, अतिरिक्त पुलिस बल और एंबुलेंस CMO पहुंचे। इसके बाद सचिवालय के CMO भवन की गहन जांच की गई। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

क्या बोले पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज वर्मा

जयपुर दक्षिण पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज वर्मा ने कहा कि हमें दोपहर करीब 12:20 बजे एक कॉल आया, जिसमें CMO में बम विस्फोट की धमकी दी गई। कॉल आते ही हमने अपनी SOP लागू की, BDS टीम को बुलाया और पूरे परिसर की जांच करवाई। कॉल करने वाले नंबर का स्थान तुरंत ट्रेस किया गया, जो झुंझुनू का था। कॉल करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वह 70 वर्षीय व्यक्ति है, जो वर्तमान में नशे की हालत में है। उससे पूछताछ की जा रही है

पहले भी मिल चुकी है बम की धमकियां

बता दें कि इससे पहले भी जयपुर में कई बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है। 26 जुलाई 2025 को जयपुर और CMO को इमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं इस बार कॉल से का माध्यम से धमकी दी गई है। उस वक्त भी जांच के दौरान कुछ नहीं मिला था, और इस बार भी कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जयपुर के स्कूलों, मेट्रो स्टेशन, सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी बम की धमकियां मिल चुकी हैं।