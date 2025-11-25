Hindustan Hindi News
बोफोर्स ब्रह्मोस से पिनाक तक अलवर में आम लोग देख सकेंगे सेना के साजो सामान; पूरी डिटेल

बोफोर्स ब्रह्मोस से पिनाक तक अलवर में आम लोग देख सकेंगे सेना के साजो सामान; पूरी डिटेल

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर में दो दिवसीय आर्मी मेले का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। मेले का मकसद आम लोगों के सामने सेना के साजो सामान के साथ आधुनिक तकनीकों, युद्धक क्षमताओं और विभिन्न सैन्य गतिविधियों प्रदर्शित करना है। 

Tue, 25 Nov 2025 06:53 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, अलवर
राजस्थान में अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेना की ओर से दो दिवसीय आर्मी मेले का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने आयोजन का श्रीगणेश किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले का मकसद सैन्य उपकरणों, आधुनिक तकनीकों, युद्धक क्षमताओं और विभिन्न सैन्य गतिविधियों को आम लोगों के सामने प्रदर्शित करना है।

युवाओं के लिए है खास

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह मेला उन नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अब तक बाहर से ही सेना देखी है। इस मेले में युवा अपनी सेना को नजदीकी से देख सकते हैं। 'नो योर आर्मी' कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं के लिए आयोजित किया गया है ताकि वे सेना को करीब से समझ सकें।

सैन्य साजो सामान के साथ डेमो भी

उन्होंने कहा कि आने वाला समय नई तकनीक का है। सेना स्वदेशी हथियारों से आगे बढ़ रही है। विकसित भारत की कल्पना मजबूत भारत, समर्थ भारत और सुरक्षित भारत भारतीय सेना से ही की जा सकती है। मेले में सैन्य साजो सामान के साथ क्षमताओं और विभिन्न अनुभवों को आम लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया।

पिनाक गन भी लगाई गई

'नो योर आर्मी' यानी अपनी सेना को जाने शीर्षक से मेले में सेना के आधुनिक हथियारों, टैंकों, तोपों और निगरानी प्रणाली की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले के मुख्य आकर्षण पिनाक मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम रहा जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है। भविष्य में इसकी रेंज बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक करने की तैयारी है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित है।

बोफोर्स गन का भी प्रदर्शन

पिनाक की क्षमता को देखते हुए फ्रांस और अन्य देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर में इस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही बोफोर्स गन सिस्टम की भी प्रदर्शनी लगाई गई है जो 30 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने की क्षमता रखती है। यह सिस्टम दुश्मन के टैंकर, बंकर को सटीक निशाना बनाकर तबाह करने में सक्षम है।

ऐसे उड़ाए दुश्मन के ठिकाने

इस अवसर पर सेना ने बोफोर्स का लाइव प्रदर्शन करके दिखाया। इसके तहत पहले सेना की ओर से 3 ड्रोन भेजे गए जिन्होंने दुश्मन की मौजूदगी की सूचना भेजी और इसके बाद बोफोर्स सिस्टम से उस ठिकाने को उड़ा दिया गया।

ब्रह्मोस का भी प्रदर्शन

इसी के साथ प्रदर्शनी में ब्रह्मोस मिसाइल और अलग रायफलों का भी प्रदर्शन किया गया। इस मेले में सेना के जवानों ने मोटर बाइक स्टंट, बैलेंसिंग कौशल और युद्धाभ्यास का आकर्षक प्रदर्शन किया। इस आर्मी मेले का मुख्य मकसद है देशवासियों, खासकर युवाओं को भारतीय सेना की ताकत से परिचित कराने के साथ ही उनमें देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है।

