जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की स्कॉर्पियो से कुचलकर बेरहमी से हत्या
भरतपुर में जमीन के वजह से दो पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान एक बुजुर्ग को स्कॉर्पियो से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं घायलों को अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
राजस्थान में भरतपुर के उच्चैन थाना क्षेत्र में चक खरका गांव में शनिवार शाम को जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या कर दी गई जबकि दस से अधिक लोग घायल हो गये।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि झगड़े में दोनो पक्षों के 10 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान रमेश 660) के रूप में हुई है। उनका शव अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। पुलिस ने बताया झगड़े में बुजुर्ग रमेश की स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने गांव में हालत का जायजा लिया।
घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया
फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण तनाव की स्थिति है। झगड़े में बच्चू पक्ष के मदन लाल, ओमवीर, धर्मवीर, सतपाल, पिस्ता, मैना, शेर सिंह घायल हुए हैं जिन्हें उच्चैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि नेत्रपाल, हरभान सिंह और सत्तो आरबीएम अस्पताल भर्ती हैं। सुभाष बंजारा पक्ष से रमेश, लोकेंद्र, मिथलेश घायल हुए हैं, जिनका उच्चैन में ही इलाज जारी है।
बदमाशों ने दो व्यापारियों को गोली मारी
भरतपुर में शनिवार रात मोटर साइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट करते हुए दो व्यापारियों को गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल दोनों व्यापारियों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि वारदातों में लिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दलों का गठन कर जगह जगह छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मित्तल प्रोविजन स्टोर के नाम से किराना दुकान चलाने वाले प्रमोद कुमार से 60 हजार रुपए से भरा बैग लूटने के बाद उन्हें गोली मार दी। वहीं अनाह गेट पर बर्तनों की दुकान चलाने वाले व्यापारी चंद्रभान (46) से मथुरा बाईपास पर अनोखी होटल के पास बदमाशों ने पांच लाख रुपये की नकदी से भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रभान ने बैग नहीं छोड़ा। लूट में असफल होने पर बदमाशों ने उनके पेट मे गोली मार दी। दोनों वारदातों के बाद शहर में सनसनी फैल गई।
मामूली कहासुनी पर महिलाओं पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार
वहीं शनिवार को ही भरतपुर के नदबई के लखनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने मामूली कहासुनी पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार कर उससे बंदूक बरामद कर ली है। थानाधिकारी विजय सिंह ने रविवार को बताया कि बीलौठ गांव में देवेंद्र ने महिलाओं को डराने के लिये अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली पीड़ित के घर के बाहर रखे लकड़ी में खोखे में लगी। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार करके उससे 12 बोर डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली गयी है।
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