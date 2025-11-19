Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़BLO on SIR duty in Rajasthan dies of heart attack
तहसीलदार का फोन आने के बाद हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत, काम के दबाव का आरोप

तहसीलदार का फोन आने के बाद हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत, काम के दबाव का आरोप

संक्षेप: राजस्थान में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार तहसीलदार का फोन आने के कुछ देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस महीने अब तक देश भर में कम से कम चार बीएलओ की कथित तौर पर आत्महत्या या दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है।

Wed, 19 Nov 2025 08:19 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर/नई दिल्ली
राजस्थान में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि काम के दबाव के कारण उनकी मौत हुई है। परिजनों के अनुसार तहसीलदार का फोन आने के कुछ देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस महीने अब तक देश भर में कम से कम चार बीएलओ की कथित तौर पर आत्महत्या या दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है।

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एसआईआर कार्य में लगे एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की बुधवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार का फोन आने के कुछ ही मिनट बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा।

मृतक के परिवार के अनुसार, राजस्थान के सेवती खुर्द सरकारी स्कूल में कार्यरत थर्ड ग्रेड शिक्षक और वर्तमान में बीएलओ के पद पर कार्यरत 34 साल के हरिराम उर्फ ​​हरिओम बैरवा तहसीलदार के फोन आने के बाद अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हरिराम के परिजनों ने आरोप लगाया कि अधिकारी एसआईआर ड्यूटी को लेकर उन पर अत्यधिक दबाव डाल रहे थे। इस वजह से वह पिछले छह दिनों से काफी तनाव में थे। उन्होंने दावा किया कि लगातार काम के बोझ के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा।

उनके भाई आशीष बैरवा ने आरोप लगाया कि वह दबाव में काम कर रहे थे। वह देर रात तक काम करते थे और जल्दी उठ जाते थे। हरिराम के पिता बृजमोहन बैरवा ने पत्रकारों को बताया कि मुझे नहीं पता कि तहसीलदार ने फोन पर क्या कहा, लेकिन पांच मिनट बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि, तहसीलदार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देश दिए थे। खंडार के एसएचओ लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

इससे पहले, जयपुर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 16 नवंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूरा करने के लिए उन पर बहुत दबाव था।

नाहरी का बास स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 45 साल के शिक्षक मुकेश जांगिड़ को बीएलओ के रूप में भी ड्यूटी सौंपी गई थी। बिंदायका एसएचओ विनोद वर्मा ने बताया कि बिंदायका रेलवे क्रॉसिंग के पास कथित तौर पर उन्होंने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी।

16 नवंबर को ही केरल के कन्नूर जिले के पय्यान्नूर में 38 साल के स्कूल कर्मचारी अनीश जॉर्ज अपने घर में फंदे से लटके पाए गए। वह आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीएलओ के रूप में देर रात तक काम कर रहा था। परिवार और आस-पड़ोस के लोगों ने दावा किया कि चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के दबाव ने उन्हें इस हद तक परेशान कर दिया था। एफआईआर के अनुसार, मतदाता सूची की चल रही एसआईआर को लेकर वह तनाव में थे।

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में 9 नवंबर को मतदाता सूची की एसआईआर में कार्यरत एक बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक के बाद मौत हो गई। उनके पति ने दावा किया कि उनकी मौत का कारण काम के दबाव के कारण उत्पन्न अत्यधिक मानसिक तनाव था। अधिकारियों ने बताया कि 8 नवंबर की देर रात मेमारी स्थित अपने घर पर 50 साल की नमिता हंसदा बढ़ते कार्यभार के कारण अत्यधिक तनाव के कारण बेहोश हो गईं। उन्हें कालना उप-मंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस महीने की शुरुआत में बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर का आयोजन किया गया था। पिछले महीने चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का आदेश दिया था।

Rajasthan News
