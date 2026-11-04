श्रीगंगानगर में ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम! पैसेंजर गुजरने के बाद हुआ ब्लास्ट
श्रीगंगानगर में ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई है। इस ट्रैक से पैसेंजर ट्रेन गुजरने के 45 मिनट के बाद ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके में ट्रैक पर मौजूद पिलर पूरी तरह से बिखर गए।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। यहां ब्लास्ट कर ट्रेन को उड़ाने की साजिश विफल हो गई। श्रीगंगानगर के की अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइ पर यह घटना हुई है। ट्रेन के गुजरने के कुछ देर बाद ही ब्लास्ट हुआ और ट्रैक पर मौजूद सिमेंट के पिलर भी पूरी तरह बिखर गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद श्रीगंगानगर के एसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। घटना के बाद इस रूट की ट्रेनों पर असर पड़ा है।
ट्रेन गुजरने के 45 मिनट बाद ब्लास्ट
मिली जानकारी के अनुसार, धमाके से 45 मिनट पहले इसी ट्रैक से एक पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी। ट्रेन गुजरने के बाद ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में इसकी आवाज पहुंची और ट्रैक पर लगे सीमेंट के पिलर पूरी तरह बिखर गए। पिलर के अंदर लगा सरिया भी बाहर आ गया।
एटीएस की टीम भी पहुंची
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन के साथ ही एसपी और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंची और ब्लास्ट की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन के जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ, उसपर अनूपगढ़-बठिंडा ट्रेन को निशाना बनाने का प्लान था, लेकिन वो फेल हो गया। अब इस मामले की जांच की जा रही है।
बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जब जिला प्रशासन के साथ एटीएस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि ट्रैक पर बिछे सीमेंट के कई पिलर पूरी तरह बिखर गए थे। पिलर के अंदर का सरिया भी बाहर आ गया था और ट्रैक पर बिछी गिट्टी भी दूर तक बिखर गई थी। जांच टीमों ने पहुंचकर ब्लास्ट वाले इलाके को सुरक्षा घेरा बना दिया और जांच शुरू कर दी । इस दौरान भारी संख्या में लोगों के साथ प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही।
इस मामले पर बात करते हुए श्रीगंगानगर के एसपी हरिशंकर ने बताया कि ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि घटना को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था, जो पहुंच गया और जांच कर रहा है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूतों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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