राजस्थान में अग्निवीर के अंतिम संस्कार के दौरान भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह हुए बेहोश

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में मंगलवार को अग्निवीर भीम सिंह की अंत्येष्टि के दौरान भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह बेहोश हो गए। राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। जानकारी के मुताबिक मृत सैनिक को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिए जाने के दौरान भीड़ के सांसद राजेंद्र सिंह बेहोश हो गए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

अग्निवीर भीम सिंह (19) अगस्त में उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद लापता हो गए थे। हाल में उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया और उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले, सिंह के पार्थिव शरीर को प्रागपुरा लाया गया, जहां से उनके गांव तक सात किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और "भीम सिंह अमर रहें" और "भारत माता की जय" के नारे लगाए।

जानकारी के मुताबिक सांसद की तबियत अचानक बिगड़ने से लोगों ने आनन-फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए। लेकिन, वहां उनकी हालत में ज्यादा सुधार न होता देख उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

