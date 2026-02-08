Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़BJP Leader Rajendra Rathore on PCC Chief Govind Singh Dotasra share program in Sikar says Our Friendship is Unbreakable
हमारी दोस्ती अटूट; सीकर में मंच पर साथ दिखे भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ डोटासरा

हमारी दोस्ती अटूट; सीकर में मंच पर साथ दिखे भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ डोटासरा

संक्षेप:

सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ डोटासरा एक मंच पर साथ दिखे। राठौड़ ने मंच से कहा कि उनकी और डोटासरा की दोस्ती पूरा राजस्थान जानता है। 

Feb 08, 2026 09:41 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, सीकर
राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा से सात बार के विधायक रह चुके और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक मंच साझा किया। कार्यक्रम में मौजूद लोग उस वक्त मुस्कुराते दिखे जब संबोधन के दौरान राठौड़ ने डोटासरा की तारीफ की। राठौड़ ने कहा कि हमारी दोस्ती पूरा राजस्थान जानता है। इस दौरान डोटासरा भी मुस्कुरा रहे थे।

शनिवार को सीकर में शेखावाटी के रत्न सीजन-2 का आयोजन हुआ। यहां चुरु से पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा जब शेखावाटी की बात आती है तो सालासर की बात आती है, खाटू श्याम की बात आती है... यह देवों की धरती है। इसके कण-कण में मान-मर्यादा का इतिहास है, त्याग-तपस्या का इतिहास है। शेखावाटी की बात आती है तो जमना लाल बजाज के इतिहास को अलग नहीं कर सकते। आजादी से पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के वक्त उस वक्त का बड़ा उद्योगपति सबकुछ दांव पर लगाकर गांधी जी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा।

यमुना के पानी का पहला स्टोरेज चुरु में

राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि आज शेखावाटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। लगातार हमारा भूजल नीचे जा रहा है। उसके लिए मदलाल जी ने जो पहल शुरू की है कि यमुना का जल चुरु से झुंझनु को दें। मेरे मित्र गोविंद जी (पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा) कई बार टिप्पणियां करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बार शेखावटी का यमुना का पानी का पहला स्टोरेज चुरु में होगा। अबकी बार हम पानी लेने वाले नहीं, देने वाले होंगे। वरना आप हमेशा कहते हो, कि हम अंगूठे के नीचे रहेंगे, वो तो हम रहते ही हैं, लेकिन अबकी बार हम दाता बनेंगे।

डोटासरा के चक्रव्यूह ने फंसा दिया

राठौड़ ने आगे कहा कि मैं विशेष रूप से पवनजी (आयोजनकर्ता) को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच में आने का निमंत्रण दिया। जब मुझे पता चला कि मंच पर डोटासरा जी भी होंगे, तो मैंने अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर यहां आने का फाइनल किया। मेरे दोस्त डोटासरा जी के साथ मंच साझा करने का मौका दिया। इस बार भले ही डोटासरा जी के चक्रव्यूह में में फंस गया और विधानसभा नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारी दोस्ती के किस्से पूरा राजस्थान जानता है।

गौरतलब है कि राठौड़ राजस्थान से सात बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने चूरू और तारानगर विधानसभा क्षेत्रों दोनों से चुनाव जीते हैं। कई बार वे मंत्री भी रहे हैं और राजस्थान सरकार में महत्वपूर्ण विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायत सचिवालय, स्वास्थ्य और अन्य पोर्टफोलियो संभाले हैं। इसके अलावा वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं।

Rajasthan News BJP Congress News
