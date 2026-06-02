बड़े पापा का कोई गला काट गया… जयपुर में BJP नेता की बेरहमी से हत्या, कबाड़ गोदाम में मिली लाश
राजस्थान के जयपुर से भाजपा नेता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये हत्या मनोहरपुर इलाके में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंडल अक्ष्यक्ष की हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका गला रेतकर मर्डर किया गया है।
राजस्थान के जयपुर से भाजपा नेता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये हत्या मनोहरपुर इलाके में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंडल अक्ष्यक्ष रामावतार असवाल उर्फ पप्पू की हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका गला रेतकर मर्डर किया गया है। समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग करते हुए थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया है।
धारदार हथियार से किया गया हमला
मनोहरपुर SHO सुरेन्द्र सिंह ने बताया- मनोहरपुर कस्बा निवासी रामावतार असवाल उर्फ पप्पू (55) की हत्या की गई है। मनोहरपुर बस स्टैंड के पास उनका कबाड़ का गोदाम है। वो सोमवार रात को गोदाम पर थे। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे एक व्यक्ति गोदाम पर आया था। वह धारदार हथियार से गला रेतकर भाग गया।
गोदाम में खून से लथपथ मिली लाश
काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। बाद में जब कबाड़ गोदाम पहुंचे, तो वहां पर रामावतार को खून से लथपथ हालत में पाया। आनन-फानन में उन्हें निम्स हॉस्पिटल पहुंचाया और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बड़े पापा की कोई गर्दन काटकर चला गया
प्रतीक के छोटे भाई ने मीडिया से बातचीत में बताया- मैंने भैया को फोन किया, तो उन्होंने उठाया नहीं। इसके बाद अपने बेटे से कहा, जाओ बड़े पापा को देखकर आओ। जब वो गया, तो दुकान खुली थी। ताला भी नहीं लगा था। बाइक भी बाहर खड़ी थी। जब वो अंदर गया, तो जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसने तुरंत बताया, जल्दी से आ जाओ, बड़े पापा की कोई गर्दन काटकर चला गया है। इसके बाद हम पहुंचे, तो देखा कि वो जमीन पर पड़े थे। फिर हम अस्पताल ले गए और पुलिस को बताया।
जांच के लिए 4 टीम गठित, छानबीन जारी
हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। एडिशनल एसपी ने बताया, जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। हत्यारे की खोजबीन में दबिश दी जा रही है। शुरुआती जांच में रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ आक्रोशित परिजनों ने थाना का घेराव करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
परिजनों ने प्रदर्शन कर रखीं मांगे
लोगों को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ-साथ मुआवजे की मांग की है। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद देर शाम धरना प्रदर्शन को शांत करके लोगों को वहां से हटाया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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