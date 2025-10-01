Biscuit Packet Shock Pakistani Flag Found Inside Rajasthan Police on High Alert खाने के लिए लिया बिस्किट, पैकेट के अंदर निकली पाकिस्तानी 'चीज'; बुलानी पड़ी पुलिस, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Biscuit Packet Shock Pakistani Flag Found Inside Rajasthan Police on High Alert

खाने के लिए लिया बिस्किट, पैकेट के अंदर निकली पाकिस्तानी 'चीज'; बुलानी पड़ी पुलिस

राजस्थान के झालावाड़ में एक बिस्किट पैकेट से बच्चों के लिए खरीदे गए गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडा और उर्दू में '14 अगस्त जश्न-ए-आजादी' लिखा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने साजिश की आशंका जताते हुए मध्यप्रदेश तक जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, झालावाड़Wed, 1 Oct 2025 02:00 PM
राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। हाल ही में एक पिता ने अपने बच्चों के लिए लोकल दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदा। घर लौटकर चाय के साथ नाश्ते का इंतजाम किया, लेकिन जैसे ही बच्चों ने पैकेट खोला, अंदर से निकले गुब्बारों ने सबकी नींद उड़ा दी। ये गुब्बारे फुलाने पर पाकिस्तानी झंडे का रूप लेने लगे, ऊपर उर्दू में लिखा था '14 अगस्त जश्ने आजादी'- यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस।

पैकेट देखकर मचा हड़कंप

पाकिस्तानी झंडे देखकर हड़कंप मच गया। पिता ने तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन किया। थाने की टीम मौके पर पहुंची और पैकेट जब्त कर लिया। जांच में पता चला कि ये बिस्किट पैकेट लोकल बाजार में आसानी से उपलब्ध थे, लेकिन अंदर की ये 'खास सामग्री' किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रही है। पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे इलाके में ऐसे पैकेटों की तलाश तेज कर दी गई।

पुलिस ने शुरू की जांच

बिस्किट पैकेट में पाकिस्तानी झंडे की खबर पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई। हिंदु संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच शुरू की है। एक टीम को मध्यप्रदेश के आलोट भेजा गया है, जहां से बिस्किट की सप्लाई हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।