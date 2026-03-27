बीकानेर, पाली और अलवर में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालयों को बम धमकी, प्रशासन अलर्ट

राजस्थान के बीकानेर, पाली और अलवर जिलों में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालयों को एक बार फिर बम धमकी मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यह बीते 15 दिनों में दूसरी बार ऐसी धमकी मिलने की घटना है

राजस्थान के बीकानेर, पाली और अलवर जिलों में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालयों को एक बार फिर बम धमकी मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यह बीते 15 दिनों में दूसरी बार ऐसी धमकी मिलने की घटना है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है।

बीकानेर: पोस्ट ऑफिस को धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट बीकानेर जिले में पोस्ट ऑफिस को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी के तुरंत बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने现场 पर व्यवस्था संभाली, जबकि एडिशनल SP चक्रवती सिंह राठौड़ ने बताया कि “हम तमाम एहतियात बरत रहे हैं और बीडीएस (Bomb Detection Squad) को सूचना दी गई है।”

धमकी के बाद पोस्ट ऑफिस परिसर को पूरी तरह खाली कराया गया और आने-जाने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी सघन जांच अभियान शुरू किया है।

पाली: पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को धमकी पाली जिले में भी पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई। धमकी मिलने के तुरंत बाद DYSP मदन सिंह और कोतवाल रविंद्र सिंह खींची अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यालयों को खाली कराया और कर्मचारियों तथा आम लोगों को बाहर निकाला।

सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में आने-जाने वालों की तलाशी शुरू कर दी है। साथ ही, संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों को बुलाया गया। प्रशासन ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटा हुआ है।

अलवर: प्रशासन ने किया अलर्ट, ईमेल धमकी के बाद सघन जांच अलवर में भी पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे ईमेल के बाद प्रशासन ने तुरंत अलर्ट मोड लागू कर दिया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर में सघन जांच कर रही हैं। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने संभावित खतरों की तलाश शुरू कर दी है।

अलवर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करें। पहले भी इस तरह की धमकी मिली थी, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पाया था।

सुरक्षा एजेंसियों का सघन अभियान बीकानेर, पाली और अलवर में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने पूरे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। धमकी ई-मेल की जांच की जा रही है और साइबर टीम इसे ट्रेस करने में लगी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की धमकियां गंभीर होती हैं और प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहा है।

सभी पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालयों में आने वाले लोगों के सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके।