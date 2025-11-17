Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़बीकानेरrajasthan mahajan firing range army warning letter
राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में घुसपैठ पर अब फायरिंग की चेतावनी, सेना ने सरपंचों को भेजा पत्र

राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में घुसपैठ पर अब फायरिंग की चेतावनी, सेना ने सरपंचों को भेजा पत्र

संक्षेप: बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीते दिनों सामने आए पेट्रोल और डीज़ल चोरी के मामलों के बाद सेना ने अब अभूतपूर्व सख़्ती अपनाते हुए आसपास के गांवों के सरपंचों तथा संबंधित थानों को लिखित चेतावनी जारी की है।

Mon, 17 Nov 2025 11:03 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
share Share
Follow Us on

बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीते दिनों सामने आए पेट्रोल और डीज़ल चोरी के मामलों के बाद सेना ने अब अभूतपूर्व सख़्ती अपनाते हुए आसपास के गांवों के सरपंचों तथा संबंधित थानों को लिखित चेतावनी जारी की है। सेना की ओर से जारी इस आधिकारिक पत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि रेंज क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की स्थिति में हथियारबंद संतरी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेना के पत्र में कहा गया है कि रेंज के भीतर रात के समय ड्यूटी पर तैनात संतरी हथियार के साथ मौजूद रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक, अवैध गतिविधि में पकड़ा जाता है या फायरिंग रेंज के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करता है, तो संतरी को नियमानुसार हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, सेना या रेंज प्रशासन नहीं।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहली बार सेना ने ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रकार की लिखित चेतावनी भेजी है, जिसमें हथियार प्रयोग तक का उल्लेख शामिल है। सेना के इस फैसले के पीछे हाल ही में सामने आई पेट्रोल-डीज़ल चोरी की श्रृंखला है, जिसमें जांच के दौरान आसपास के कुछ गांवों के लोगों के नाम भी सामने आए थे। इसके बाद रेंज प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल को और कड़ा करने का निर्णय लिया।

सेना ने सरपंचों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में इस चेतावनी की जानकारी तुरंत प्रसारित करें। उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता या लापरवाही में रेंज सीमा पार न करे। पत्र में साफ लिखा है कि यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद की होगी, महाजन रेंज प्रशासन की नहीं।

रेंज के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कैंप से लगे गांवों को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र चोरी की घटनाओं के अधिक प्रभावित इलाके रहे हैं। हाल के दिनों में सेना के वाहनों से बड़े पैमाने पर ईंधन चोरी की घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनके बाद सेना ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।

महाजन, लूणकरणसर, छतरगढ़ और राजियासर थानों को भी लिखित रूप से सतर्क किया गया है। सेना ने पुलिस को रेंज क्षेत्र के आसपास अतिरिक्त गश्त बढ़ाने, संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने को कहा है। थानाप्रभारियों ने भी अपने स्तर पर ग्रामीणों को सचेत करने की पहल शुरू कर दी है।

रेंज प्रशासन का यह निर्णय एडमिन कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल अजेय ग्रेवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। बैठक में ईंधन चोरी पर चर्चा के बाद माना गया कि अब बिना कठोर कदमों के इन घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रेंज क्षेत्र में सुरक्षा उल्लंघन और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।