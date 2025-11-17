राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में घुसपैठ पर अब फायरिंग की चेतावनी, सेना ने सरपंचों को भेजा पत्र

संक्षेप: बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीते दिनों सामने आए पेट्रोल और डीज़ल चोरी के मामलों के बाद सेना ने अब अभूतपूर्व सख़्ती अपनाते हुए आसपास के गांवों के सरपंचों तथा संबंधित थानों को लिखित चेतावनी जारी की है।

बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीते दिनों सामने आए पेट्रोल और डीज़ल चोरी के मामलों के बाद सेना ने अब अभूतपूर्व सख़्ती अपनाते हुए आसपास के गांवों के सरपंचों तथा संबंधित थानों को लिखित चेतावनी जारी की है। सेना की ओर से जारी इस आधिकारिक पत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि रेंज क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की स्थिति में हथियारबंद संतरी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेना के पत्र में कहा गया है कि रेंज के भीतर रात के समय ड्यूटी पर तैनात संतरी हथियार के साथ मौजूद रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक, अवैध गतिविधि में पकड़ा जाता है या फायरिंग रेंज के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करता है, तो संतरी को नियमानुसार हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, सेना या रेंज प्रशासन नहीं।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहली बार सेना ने ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रकार की लिखित चेतावनी भेजी है, जिसमें हथियार प्रयोग तक का उल्लेख शामिल है। सेना के इस फैसले के पीछे हाल ही में सामने आई पेट्रोल-डीज़ल चोरी की श्रृंखला है, जिसमें जांच के दौरान आसपास के कुछ गांवों के लोगों के नाम भी सामने आए थे। इसके बाद रेंज प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल को और कड़ा करने का निर्णय लिया।

सेना ने सरपंचों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में इस चेतावनी की जानकारी तुरंत प्रसारित करें। उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता या लापरवाही में रेंज सीमा पार न करे। पत्र में साफ लिखा है कि यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद की होगी, महाजन रेंज प्रशासन की नहीं।

रेंज के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कैंप से लगे गांवों को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र चोरी की घटनाओं के अधिक प्रभावित इलाके रहे हैं। हाल के दिनों में सेना के वाहनों से बड़े पैमाने पर ईंधन चोरी की घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनके बाद सेना ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।

महाजन, लूणकरणसर, छतरगढ़ और राजियासर थानों को भी लिखित रूप से सतर्क किया गया है। सेना ने पुलिस को रेंज क्षेत्र के आसपास अतिरिक्त गश्त बढ़ाने, संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने को कहा है। थानाप्रभारियों ने भी अपने स्तर पर ग्रामीणों को सचेत करने की पहल शुरू कर दी है।