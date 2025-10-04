राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, 25 महीने से कोमा में थे

राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों में से एक रामेश्वर डूडी का शनिवार सुबह निधन हो गया। पिछले दो वर्षों से ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में चल रहे डूडी के निधन की खबर ने पूरे प्रदेश, खासकर बीकानेर संभाग को गहरे शोक में डाल दिया।

राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों में से एक रामेश्वर डूडी का शनिवार सुबह निधन हो गया। पिछले दो वर्षों से ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में चल रहे डूडी के निधन की खबर ने पूरे प्रदेश, खासकर बीकानेर संभाग को गहरे शोक में डाल दिया। उनकी अंतिम यात्रा आज सुबह 11 बजे बीकानेर के पूगल रोड स्थित बगेची से निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और आमजन शामिल हुए।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन को व्यक्तिगत आघात बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा—

“पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है। करीब दो साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्पायु में उनका जाना हमेशा खलता रहेगा। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है। उन्होंने हर भूमिका का निर्वहन ईमानदारी और समर्पण से किया। वे किसानों की आवाज बने और हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ी।”

गहलोत ने आगे कहा कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी डूडी के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए गए। कुछ दिन पहले ही वे गहलोत से मिले थे और लंबी बातचीत हुई थी। “उनका सक्रिय जीवन ऐसे असमय रुक जाना हम सभी के लिए पीड़ा का विषय है,” गहलोत ने कहा।

रामेश्वर डूडी का जन्म बीकानेर जिले के नोखा के बिरमसर गांव में हुआ था। जमीन से जुड़े इस नेता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पंचायत समिति नोखा के प्रधान पद से की। इसके बाद वे दो बार जिला प्रमुख बने। कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें 1999 में बीकानेर से सांसद का टिकट दिया, जहां से वे लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 2013 में नोखा विधानसभा से विधायक चुने गए और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली।

डूडी का राजनीतिक जीवन किसानों के मुद्दों से गहराई से जुड़ा रहा। उन्हें प्रदेश में किसान वर्ग का एक सशक्त प्रतिनिधि माना जाता था। चाहे संसद हो या विधानसभा, वे हमेशा किसानों की समस्याओं और हक की आवाज उठाते रहे। अपने सरल और संघर्षशील स्वभाव के कारण वे जनता में ‘साहब’ के नाम से मशहूर थे।

डूडी की गिनती कांग्रेस के उन नेताओं में होती थी, जिनकी पकड़ संगठन और हाईकमान तक गहरी थी। राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली तक उनके अच्छे संबंध रहे। यही वजह थी कि उन्हें प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता था।

डूडी के निधन के बाद उनके गृहक्षेत्र नोखा से हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता बीकानेर पहुंचे, ताकि अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दे सकें। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, पत्नी और वर्तमान में नोखा विधायक सुशीला डूडी भी मौजूद रहीं।

रामेश्वर डूडी का जीवन संघर्ष और सादगी की मिसाल माना जाएगा। वे आमजन से जुड़े रहे और राजनीति को समाजसेवा का माध्यम मानते थे। उनके निधन से न केवल कांग्रेस संगठन बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति में एक खालीपन आ गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डूडी का जाना प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है। किसान हितों के लिए संघर्ष करने वाले नेता और संगठन में समन्वय साधने की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व की कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी।

बीकानेर संभाग से लेकर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में पीड़ा लिए सभी उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं।