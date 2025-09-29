rajasthan agriculture minister kirodi meena fake fertilizer seizure राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी ने पकड़े खाद के 64 हज़ार नकली बैग; नेपाल तक हो रही थी सप्लाई, Bikaner Hindi News - Hindustan
राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी ने पकड़े खाद के 64 हज़ार नकली बैग; नेपाल तक हो रही थी सप्लाई

राजस्थान में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने नकली खाद और बीज बनाने वाले भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना जारी रखा है। बीकानेर जिले में रविवार देर रात हुई धमाकेदार छापेमारी ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेरMon, 29 Sep 2025 08:45 PM
राजस्थान में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने नकली खाद और बीज बनाने वाले भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना जारी रखा है। बीकानेर जिले में रविवार देर रात हुई धमाकेदार छापेमारी ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया। मंत्री मीणा ने कोलायत क्षेत्र में स्थित दो उर्वरक फैक्ट्रियों में अचानक रेड की। इस छापेमारी के दौरान दोनों फैक्ट्रियों से कुल 64 हजार नकली खाद के बैग बरामद किए गए। इस कार्रवाई के बाद दोनों फैक्ट्रियों को तुरंत सील करने के आदेश जारी किए गए।

मंत्री मीणा ने बताया कि यह नकली खाद नेपाल तक सप्लाई की जा रही थी। उन्होंने कहा, “हम किसानों को बेहतर क्वालिटी का बीज, खाद और पेस्टिसाइड देने के लिए पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक यह कार्रवाई जारी रहेगी।”

मंत्री मीणा के साथ कृषि विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को ऑन-द-स्पॉट निर्देश दिए और कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैदावार बढ़ाने और किसानों को राहत देने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

रविवार को रात करीब 10 बजे मंत्री पहले नाल बाइपास पहुंचे और खारी गंगापुरा गांव स्थित पहली फैक्ट्री से 24 हजार नकली खाद के बैग बरामद किए। इसके तुरंत बाद, कोलायत के सांखला फांटे से तीन किलोमीटर दूर दूसरी फैक्ट्री में 40 हजार बैग कब्जे में लिए गए। मंत्री ने बताया कि खाद में मिट्टी मिलाई गई थी, जिससे राजस्थान के कई जिलों में किसान सीधे प्रभावित हो रहे थे।

जुलाई में भी मंत्री मीणा ने बीकानेर में छापेमारी की थी। इसके अलावा श्रीगंगानगर और अलवर में भी नकली बीज और खाद की जांच की जा चुकी है। 28 सितंबर को श्रीगंगानगर में बीज कंपनियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई और उनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। मंत्री ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री मीणा ने स्पष्ट किया कि नकली खाद और बीज के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य भर में नकली उर्वरक और बीज बेचने वालों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली खाद, बीज और पेस्टिसाइड समय पर उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना था कि किसानों की पैदावार और हित हमेशा प्राथमिकता रहेगी।

इस कार्रवाई को देखते हुए, राज्य सरकार ने SIT और SOG टीमों को जांच सौंपने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मंत्री मीणा ने आश्वस्त किया कि दोषियों तक जल्द ही सख्त कार्रवाई पहुंचेगी और नकली खाद और बीज के कारोबार में शामिल कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।

Kirodi Lal Meena

