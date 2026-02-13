नया कानून बनने तक नहीं कटेगा एक भी खेजड़ी का पेड़, झुकी राजस्थान सरकार; आंदोलन खत्म

आंदोलन के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी के पेड़ों के बचाव के लिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया है और घोषणा की है कि मौजूदा सत्र के दौरान नियम लाए जाएंगे। उन्होंने इसे जनता के संघर्ष की जीत बताया और समर्थकों से एकजुट रहने का आग्रह किया।

बीकानेर में बीते 10 दिनों से चल रहा 'खेजड़ी बचाओ आंदोलन' राजस्थान सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो चुका है। सरकार ने आश्वसन दिया है कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए विशेष कानून लागू होने तक किसी भी खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। ये आंदोलन 2 फरवरी को शुरू किया गया था।

राज्य मंत्री केके बिश्नोई गुरुवार को सरकार के आधिकारिक पत्र के साथ बीकानेर पहुंचे और आंदोलनकारियों से मिलकर उन्हें आश्वसत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित कानून के लागू होने तक एक भी खेजड़ी का पेड़ अवैध रूप से न काटा जाए। बिश्नोई ने कहा कि सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है और इसके सभी कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संतों और पर्यावरण प्रेमियों के साथ बातचीत जारी रहेगी।

जनता के संघर्ष की जीत बताया आंदोलन के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी के पेड़ों के बचाव के लिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया है और घोषणा की है कि मौजूदा सत्र के दौरान नियम लाए जाएंगे। उन्होंने इसे जनता के संघर्ष की जीत बताया और समर्थकों से एकजुट रहने का आग्रह किया।

आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की मांग थी कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य में सोलर एनर्जी प्लांट्स के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी सहित दूसरे पेड़ काटे जा रहे हैं।