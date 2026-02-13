Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नया कानून बनने तक नहीं कटेगा एक भी खेजड़ी का पेड़, झुकी राजस्थान सरकार; आंदोलन खत्म

Feb 13, 2026 12:12 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
share Share
Follow Us on

आंदोलन के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी के पेड़ों के बचाव के लिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया है और घोषणा की है कि मौजूदा सत्र के दौरान नियम लाए जाएंगे। उन्होंने इसे जनता के संघर्ष की जीत बताया और समर्थकों से एकजुट रहने का आग्रह किया।

नया कानून बनने तक नहीं कटेगा एक भी खेजड़ी का पेड़, झुकी राजस्थान सरकार; आंदोलन खत्म

बीकानेर में बीते 10 दिनों से चल रहा 'खेजड़ी बचाओ आंदोलन' राजस्थान सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो चुका है। सरकार ने आश्वसन दिया है कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए विशेष कानून लागू होने तक किसी भी खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। ये आंदोलन 2 फरवरी को शुरू किया गया था।

राज्य मंत्री केके बिश्नोई गुरुवार को सरकार के आधिकारिक पत्र के साथ बीकानेर पहुंचे और आंदोलनकारियों से मिलकर उन्हें आश्वसत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित कानून के लागू होने तक एक भी खेजड़ी का पेड़ अवैध रूप से न काटा जाए। बिश्नोई ने कहा कि सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है और इसके सभी कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संतों और पर्यावरण प्रेमियों के साथ बातचीत जारी रहेगी।

जनता के संघर्ष की जीत बताया

आंदोलन के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी के पेड़ों के बचाव के लिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया है और घोषणा की है कि मौजूदा सत्र के दौरान नियम लाए जाएंगे। उन्होंने इसे जनता के संघर्ष की जीत बताया और समर्थकों से एकजुट रहने का आग्रह किया।

आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की मांग थी कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य में सोलर एनर्जी प्लांट्स के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी सहित दूसरे पेड़ काटे जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में देर रात पुलिस-तस्कर आमने-सामने, एक की मौत
ये भी पढ़ें:पश्चिमी विक्षोभ करेगा असर, राजस्थान में तापमान गिरा, बारिश की संभावना
ये भी पढ़ें:राजस्थान HC का बड़ा फैसला; 2 माह में पूरे सूबे में नेशनल हाईवे से हटाएं अतिक्रमण

क्यों इतना खास है खेजड़ी का पेड़

वहीं आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आया। बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने शहरभर में पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और औषधीय महत्व से काफी अहम है। खेजड़ी का पेड़ पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का वृक्ष माना जाता है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsराजस्थान न्यूज़बीकानेरNot a single Khejri tree will be cut until a new law is passed said Rajasthan government
;;;