बॉलीवुड स्टार और पूर्व सांसद धर्मेंद्र की हालत नाज़ुक,जानिए राजस्थान से क्या है उनका रिश्ता

Tue, 11 Nov 2025 09:59 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
दिग्गज अभिनेता और बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र की तबीयत नासाज है। 89 साल के धर्मेंद्र को सोमवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बीकानेर से 14वीं लोकसभा में 2004 से 2009 तक सांसद रहे धर्मेंद्र का राजनीतिक जीवन उतना ही चर्चित रहा जितना उनका फिल्मी करियर।

धर्मेंद्र की राजनीति की शुरुआत ऐसे समय हुई जब कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी को पुनः चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा ने इस मुकाबले में फिल्मी सितारा और युवाओं के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र को अपना प्रत्याशी घोषित किया। चुनाव के दौरान जाट वोट बैंक में डूडी की मजबूत पकड़ के बावजूद धर्मेंद्र ने अपनी एक अलग छवि बनाई। उन्होंने अपने दोनों बेटे, सनी और बॉबी देओल को बीकानेर बुलाकर रेलवे स्टेडियम में एक जनसभा कराई, जिसने शहरी क्षेत्र में माहौल बदल दिया। बीकानेर शहर से मिली भारी लीड के कारण धर्मेंद्र अंततः 57 हजार वोटों से जीत गए, जबकि शहर के बाहर उनके परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे।

धर्मेंद्र की लोकप्रियता के बावजूद उनका सांसद कार्यकाल विवादों से मुक्त नहीं रहा। जब वे लंबे समय तक बीकानेर नहीं आए, तो किसानों ने उनके खिलाफ गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दिए, जिससे मीडिया में हाइलाइट हुई। धर्मेंद्र ने इसे निजी दुख माना और कुछ दिनों में ही शहर आकर सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से मिले। इसके साथ ही, उनकी हिटलर राज की तारीफ करने वाली टिप्पणियों ने उन्हें विवादों में भी ला दिया।

सांसद के रूप में धर्मेंद्र ने बीकानेर में मौजूद समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाई। शहर के प्रमुख जलाशय सूरसागर की सफाई और रखरखाव उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। धर्मेंद्र ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर सूरसागर के लिए बजट सुनिश्चित कराया। हालांकि, इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री को ही मिला, लेकिन धर्मेंद्र ने सांसद कोटे से भी इस काम में योगदान दिया। आज भी बीकानेर में कई स्थानों पर उनके सांसद कोटे से हुई परियोजनाओं के बोर्ड लगे हुए हैं।

राजनीतिक जीवन के दौरान धर्मेंद्र ने अपने प्रतिद्वंद्वी रामेश्वर डूडी का व्यक्तिगत रूप से कभी अपमान नहीं किया। चुनावी प्रचार में वे अक्सर कहते थे कि डूडी उनके लिए छोटे भाई जैसे हैं। वहीं, भाजपा के चुनाव प्रभारी मानिकचंद सुराना के साथ भी उनके संबंध दिलचस्प थे। धर्मेंद्र अक्सर कार्यक्रम तय करने में सुराना की सलाह लेते और उन्हें “कोट वाले नेताजी” कहकर सम्मान देते।

धर्मेंद्र ने सांसद के रूप में वित्तीय सहायता और कोटे के इस्तेमाल में भी सक्रिय भूमिका निभाई। समाज, संगठन और संस्थाओं के लिए वे हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते थे। उनके सांसद कोटे का उपयोग बीकानेर के कई स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों के विकास में हुआ।

