नाले में तैरते दिखे 500-500 के नोट, बीकानेर में देखते ही देखते मच गई भगदड़
राजस्थान के बीकानेर शहर में शनिवार को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शहर के मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्र स्थित अंत्योदय नगर में एक सार्वजनिक पार्क के पास बने टॉयलेट के नजदीक सीवरेज चैम्बर से अचानक 500-500 रुपये के नोट निकलने लगे।
घटना शहर के नेहरू पार्क और ईएसआई अस्पताल के बीच स्थित इलाके की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय कुछ युवकों को एक खुले सीवरेज चैम्बर के पास संदिग्ध गतिविधियां करते देखा गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर आए दो-तीन युवक चैम्बर से नोटों से भरे कट्टे निकालकर तेजी से फरार हो गए। शुरुआत में लोगों को मामला समझ नहीं आया, लेकिन जब स्थानीय लोग पास पहुंचे तो गंदे पानी में 500 रुपये के नोट तैरते दिखाई दिए।
गंदे पानी में ‘नोटों की बारिश’, लोग कूद पड़े
जैसे ही नोट दिखने की बात फैली, आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। लोगों ने सीवरेज के बदबूदार पानी में हाथ डाल-डालकर नोट निकालना शुरू कर दिया। कोई नोटों को पानी से धो रहा था, तो कोई धूप में सुखाता नजर आया। कई लोग कपड़े गीले होने की परवाह किए बिना चैम्बर के पास झुंड बनाकर खड़े रहे।
इतना ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे सीवरेज चैम्बर को भी खोला गया। वहां भी नोटों का ढेर दिखाई देने की बात सामने आई है। लोगों के बीच नोट पाने की होड़ सी मच गई। कुछ लोग बोतलों और थैलों में नोट भरते नजर आए, तो कुछ मोबाइल से वीडियो बनाकर इस ‘अनोखी घटना’ को कैद करते रहे।
पुलिस पहुंची, जांच शुरू
सूचना मिलते ही मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर स्थिति संभाली और प्रारंभिक जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली हैं या नकली। जब्त किए गए कुछ नोटों को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।
पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती फुटेज में दो युवक बोरे में कुछ भरकर बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि वे नोट सीवरेज से निकालकर ले गए या खुद वहां डालकर फरार हुए।
बड़ा सवाल: नोट आए कहां से?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सारे 500 रुपये के नोट सीवरेज चैम्बर में पहुंचे कैसे? क्या यह किसी अवैध लेन-देन का मामला है? क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए नोट फेंके? या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? फिलहाल पुलिस इन सभी एंगल से जांच कर रही है।
स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई इसे काले धन से जोड़ रहा है तो कोई नकली नोटों की आशंका जता रहा है। हालांकि प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
इलाके में सनसनी, सोशल मीडिया पर वायरल
घटना के बाद अंत्योदय नगर और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। दिनभर लोग इसी चर्चा में मशगूल रहे कि “सीवरेज में नोट कैसे पहुंचे?” कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें लोग गंदे पानी से नोट निकालते दिखाई दे रहे हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना सत्यापन के किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और यदि किसी के पास घटना से जुड़ी ठोस जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
फिलहाल, बीकानेर की यह ‘सीवरेज नोट कांड’ की कहानी शहरभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि यह महज संयोग था, शरारत या फिर किसी बड़े खेल की बिसात।
