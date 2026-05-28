बीकानेर में श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार, 3 की मौत; 13 घायल

राजस्थान के बीकानेर जिले में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे-62 (नागौर-बीकानेर) पर नोखा थाना क्षेत्र के चरकड़ा बाइपास के पास हुआ

राजस्थान के बीकानेर जिले में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे-62 (नागौर-बीकानेर) पर नोखा थाना क्षेत्र के चरकड़ा बाइपास के पास हुआ, जहां नाथद्वारा से लौट रही टेम्पो ट्रैवलर की तेज रफ्तार ट्रक से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

जानकारी के अनुसार, टेम्पो ट्रैवलर में सवार सभी लोग राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। इसी दौरान बुधवार देर रात करीब 3:30 बजे बीकानेर से नागौर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने चरकड़ा बाइपास के पास टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

हादसे के बाद मचा हड़कंप प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान की ओर जा पहुंचा और घर के बाहर खाट पर सो रहे व्यक्ति से कुछ दूरी पर जाकर रुका। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से टेम्पो ट्रैवलर में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। कई यात्री वाहन में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका।

तीन लोगों की मौत, 13 घायल नोखा सीएचसी पहुंचाने पर डॉक्टर्स ने टेम्पो ट्रैवलर चालक मोहम्मद आरिफ (45) निवासी सरदारशहर, जयश्री पत्नी आशीष (30) और विष्णु (26) निवासी बीकानेर को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में आशीष पुत्र मोहनलाल राकांवत, सोनी पत्नी बंशीलाल, तनुश्री, हिमांशी, भारती, बजरंगलाल, मितांशु, रितिका, जीविका, मयंक, संतोष, मीनाक्षी और निधि गंभीर रूप से घायल हो गए।

सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे राजस्थान में हाल के महीनों में सड़क हादसों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आए दिन जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीकानेर-नागौर हाईवे पर भी पहले कई बड़े हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और रात में अपर्याप्त निगरानी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है।