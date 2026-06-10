बीकानेर में बाजार से मंगाए इंजेक्शन के बाद एक-एक कर 6 प्रसूताओं की किडनी फेल

मामले को और गंभीर बना रही है अस्पताल की एक और चूक। जिन ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में इन महिलाओं का इलाज हुआ, वहां संक्रमण के संकेत भी मिले हैं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन को ओटी और आईसीयू में विशेष सफाई, फॉगिंग और डिफॉगिंग करानी पड़ी।

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल पीबीएम हॉस्पिटल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं की हालत बिगड़ने के संकेत 2 जून को ही मिल गए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पूरे 7 दिन बाद जांच कमेटी बनाई। तब तक सभी महिलाएं डायलिसिस पर पहुंच चुकी थीं।

बाजार से खरीदे गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर उठे सवाल अस्पताल प्रशासन खुद स्वीकार कर रहा है कि प्रसूताओं को बाजार से खरीदकर लाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए थे। अब संदेह की सुई इन्हीं इंजेक्शनों पर टिक गई है। हालांकि प्रशासन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहा है।

इंजेक्शन के बाद बिगड़ने लगी महिलाओं की हालत पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने बताया कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए थे। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि डिलीवरी तक सभी महिलाएं सामान्य थीं, लेकिन बच्चे के जन्म के करीब दो घंटे बाद अचानक उनकी हालत खराब होने लगी। पहले अत्यधिक ब्लीडिंग हुई और फिर किडनी प्रभावित होने के संकेत मिले। देखते ही देखते सभी महिलाओं को डायलिसिस की जरूरत पड़ गई।

सबसे ज्यादा गंभीर हालत प्रीति की सबसे गंभीर हालत प्रीति की बताई जा रही है। उसके पति कमल के अनुसार ऑपरेशन के बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और डिलीवरी के दूसरे दिन नवजात की मौत हो गई। प्रीति का अब तक 13 बार डायलिसिस किया जा चुका है। वहीं तारा देवी, शारदा, राहिला और इमरती का तीन-तीन बार डायलिसिस हो चुका है।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई। शारदा की जेठानी माया देवी का कहना है कि 4 जून को ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई। राहिला के परिजनों ने भी डिलीवरी के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग और पूरे शरीर में सूजन आने की बात कही है। इमरती के भाई लेखराम का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी दर्द नहीं रुका और पूरी रात महिला तड़पती रही।

ओटी और आईसीयू में भी मिला संक्रमण मामले को और गंभीर बना रही है अस्पताल की एक और चूक। जिन ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में इन महिलाओं का इलाज हुआ, वहां संक्रमण के संकेत भी मिले हैं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन को ओटी और आईसीयू में विशेष सफाई, फॉगिंग और डिफॉगिंग करानी पड़ी।

कोटा कांड के बाद बदला गया था इंजेक्शन डॉ. घीया के मुताबिक कोटा मेडिकल कॉलेज में सामने आए समान प्रकरण के बाद एहतियातन पुराने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग बंद कर दिया गया था और दूसरी कंपनी के इंजेक्शन लगाए जाने लगे थे। उन्होंने बताया कि सरकारी सप्लाई नहीं मिलने पर अस्पताल को बाजार से दवाएं खरीदने का अधिकार होता है। इसी प्रक्रिया के तहत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन खरीदे गए थे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि संबंधित इंजेक्शन किस कंपनी के थे और उनकी गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं थी।

2 जून को मिली जानकारी, 9 जून को बनी कमेटी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2 जून को ही महिलाओं की हालत बिगड़ने की जानकारी मिल गई थी तो जांच कमेटी बनाने में 7 दिन क्यों लग गए? इस देरी ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीएमओ तक पहुंचा मामला मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने एसपी मेडिकल कॉलेज प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए दो अलग-अलग समितियां गठित की हैं। इनमें वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, ड्रग कंट्रोलर इंचार्ज और नर्सिंग स्टाफ के अधिकारी शामिल किए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर की टीम ने संदिग्ध इंजेक्शनों के नमूने भी जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया का कहना है कि फिलहाल डॉक्टरों की ओर से कोई लापरवाही सामने नहीं आई है। हालांकि जांच में किसी भी स्तर पर चूक या लापरवाही साबित होती है तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।