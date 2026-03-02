बीकानेर में पेड़ से लटके मिले ननद-भाभी के शव, वन विभाग की नर्सरी में किया सुसाइड
बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। ग्राम पंचायत चक 33 केवाईडी स्थित वन विभाग की नर्सरी में ननद-भाभी के शव एक ही पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ने अपनी-अपनी चुन्नी का फंदा बनाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।
बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। ग्राम पंचायत चक 33 केवाईडी स्थित वन विभाग की नर्सरी में ननद-भाभी के शव एक ही पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ने अपनी-अपनी चुन्नी का फंदा बनाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। घटना रात करीब 8 बजे सामने आई, जब स्थानीय लोगों की नजर पेड़ से लटके शवों पर पड़ी और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर मॉर्च्यूरी भिजवाया। मृतकों की पहचान रत्नी देवी नायक (19) और माया नायक (20) निवासी 33 केवाईडी के रूप में हुई है। दोनों आपस में ननद-भाभी के रिश्ते में थीं। रत्नी देवी का विवाह महज छह महीने पहले हुआ था, जिससे घटना ने परिवार और गांव में गहरा सदमा पैदा कर दिया है।
प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की आशंका
सीओ खाजूवाला अमरजीत सिंह चावला ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि, अभी तक परिजनों की ओर से कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर से एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों ने एक साथ ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या इसके पीछे किसी तरह का दबाव या अन्य परिस्थिति तो नहीं थी।
एक ही पेड़ से लटके मिले शव
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वन विभाग की नर्सरी में लगे एक पेड़ से दोनों युवतियों के शव लटके हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों के मुताबिक, दृश्य बेहद दर्दनाक था। आसपास के लोग एकत्र हो गए और सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी।
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों ने अपनी-अपनी चुन्नी से फंदा बनाया और पेड़ से लटककर जान दी। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके।
गांव में पसरा सन्नाटा
घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। रत्नी देवी की शादी को अभी छह महीने ही हुए थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन में किसी बड़े विवाद की जानकारी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक स्तर पर क्या स्थिति थी, यह अब जांच के बाद ही सामने आएगा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक परिजन लिखित शिकायत नहीं देते और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चार बजे तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई गई है कि एफआईआर दर्ज होती है या नहीं।
जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्यूरी में रखे गए हैं। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और कॉल डिटेल्स सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी तरह की साजिश या दबाव के संकेत मिलते हैं तो उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
