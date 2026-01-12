Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़बीकानेरbikaner muffler wife murder domestic dispute
बीकानेर में मफलर से पत्नी की गला घोंटकर हत्या,चाय बनाते समय भड़का विवाद

बीकानेर में मफलर से पत्नी की गला घोंटकर हत्या,चाय बनाते समय भड़का विवाद

संक्षेप:

बीकानेर जिले के जसरासर थाना क्षेत्र से रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली घरेलू विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। बादनूं गांव में पति ने अपनी ही पत्नी की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। 

Jan 12, 2026 05:45 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के बीकानेर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्तों की मर्यादा और विश्वास उस वक्त तार-तार हो गया जब एक पति ने अपनी ही जीवनसंगिनी की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला जसरासर थाना क्षेत्र के बादनूं गांव का है, जहां रविवार तड़के एक मामूली विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि पति ने मफलर से गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य अपराध की खास बात यह रही कि कातिल पिता के खिलाफ उसके अपने ही बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खेत की झोपड़ी में खूनी संघर्ष

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बादनूं गांव निवासी 45 वर्षीय नानूराम नायक पेशे से किसान है। वह अपनी 40 वर्षीया पत्नी सुशीला देवी और दो बेटों के साथ गांव के एक खेत में रहकर बटाई पर खेती-बाड़ी करता था। कड़ाके की ठंड के कारण खेत मालिक ने परिवार को ढाणी में बने एक पक्के कमरे में रहने की जगह दी थी, लेकिन दिनचर्या के काम और खाना बनाने के लिए परिवार ने पास ही एक झोपड़ी बना रखी थी।

रविवार सुबह करीब 5 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, नानूराम और सुशीला पक्के कमरे से निकलकर करीब 300 मीटर दूर अपनी झोपड़ी में पहुंचे थे। वहां वे रोज की तरह चाय बनाने और सुबह के भोजन की तैयारी में जुटे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

आवेश और मफलर बना काल

क्राइम एंगल से देखें तो पुलिस का मानना है कि विवाद अचानक उपजा और देखते ही देखते हिंसक हो गया। आवेश में आकर नानूराम ने अपनी सुध-बुध खो दी और गले में डाले हुए मफलर को हथियार बना लिया। उसने सुशीला के गले में मफलर का फंदा कस दिया। सुशीला ने खुद को बचाने का प्रयास किया होगा, लेकिन नानूराम के जुनून के आगे उसकी एक न चली। दम घुटने के कारण सुशीला ने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति वहां से भाग निकला।

बेटे ने देखा मां का शव, पिता के खिलाफ दी तहरीर

सुबह करीब 9 बजे जब काफी देर तक माता-पिता झोपड़ी से वापस नहीं लौटे, तो उनके बेटे मनोज को अनहोनी की आशंका हुई। जब वह झोपड़ी में पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां बेसुध जमीन पर पड़ी थी और पिता गायब थे। मनोज ने तुरंत शोर मचाया और ग्रामीणों व पुलिस को सूचना दी।

जसरासर थाना अधिकारी आलोक सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मनोज ने अपने ही पिता नानूराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। एक बेटे द्वारा पिता को आरोपी बनाए जाने की इस घटना ने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया है।

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से उंगलियों के निशान, मफलर और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या विवाद तात्कालिक था या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या संदेह का मामला था।

पुलिस की कार्रवाई और फरार आरोपी

थाना अधिकारी आलोक सिंह ने बताया, “हमने मृतका सुशीला देवी के शव को नोखा के जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया है। सोमवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आरोपी पति नानूराम की तलाश में पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।”

क्षेत्र में आक्रोश और दुख

इस घटना के बाद बादनूं गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतका सुशीला देवी का पीहर सांडवा थाना क्षेत्र में है, वहां भी इस घटना की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि एक मामूली विवाद हत्या तक कैसे पहुंच गया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Murder

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।