अरे पुलिस देख लेगी भाई! बीकानेर गरबा में छेड़छाड़ और पत्थरबाजी; भीड़ को हाथ जोड़कर समझाते रहे विधायक

नवरात्रि का मौका था। शहर की गलियों में गरबा की धुन गूंज रही थी। रंग-बिरंगी रोशनी, सजावट और तालियों की लय पर थिरकते लोग। लेकिन इसी माहौल के बीच बेनीसर बाड़ी क्षेत्र में अचानक ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका दहशत में आ गया।

नवरात्रि का मौका था। शहर की गलियों में गरबा की धुन गूंज रही थी। रंग-बिरंगी रोशनी, सजावट और तालियों की लय पर थिरकते लोग। लेकिन इसी माहौल के बीच बेनीसर बाड़ी क्षेत्र में अचानक ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। गरबा खेल रहीं युवतियों से छेड़छाड़ की घटना ने दो समुदायों को आमने-सामने ला दिया और देखते ही देखते उत्सव का रंग हिंसा और पत्थरबाजी से लाल हो गया।

जानकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे गरबा कार्यक्रम के दौरान पास के मोहल्ले के कुछ युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने नाच-गाने में डूबी युवतियों से छेड़छाड़ की। पहले तो आयोजकों और स्थानीय लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। मामला शांत हुआ ही था कि लगभग आधे घंटे बाद वे युवक फिर लौटे। इस बार उनके साथ और भी लोग थे, जिन्होंने सीधे झगड़ा शुरू कर दिया।

रात करीब 11 बजे अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। घरों की छतों और गलियों से ईंट-पत्थर बरसने लगे। भीड़ अनियंत्रित हो गई और माहौल दहशत में बदल गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन हालात काबू से बाहर होते गए।

सीओ सिटी श्रवण दास संत को कमर में चोट आई जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले की गई पत्थरबाजी में एक महिला और कुछ स्थानीय लोगों को भी चोटें आईं। पुलिस की जीप पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए गए, वहीं खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि भीड़ ने एक बाइक को भी निशाना बनाया और पूरी तरह तोड़फोड़ दी।

विवाद के दौरान भीड़ बढ़ती गई। इसी बीच स्थानीय विधायक जेठानंद व्यास मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की। वे बीच-बीच में लोगों को समझाइश देते नजर आए, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण थे कि किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि विधायक ने साफ कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही, अधिकतर पत्थरबाजों की पहचान भी कर ली गई है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और माहौल को शांत करने की कोशिशें जारी हैं।

बीकानेर की इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है – क्या त्योहारों की खुशियों को अब भीड़ की उन्मादी सोच के हवाले कर दिया जाएगा? नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर जहां माता की भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल होना चाहिए था, वहां हिंसा और उपद्रव ने पूरे इलाके को दहला दिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। गरबा कार्यक्रमों में परिवारों, महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी होती है। ऐसे में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं न केवल माहौल खराब करती हैं बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करती हैं।