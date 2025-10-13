Hindustan Hindi News
क्या ममता बनर्जी ने बंगाल को अपराधियों के हवाले कर दिया? केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा दावा

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि “बंगाल आज अराजकता की आग में जल रहा है, जहां महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेरMon, 13 Oct 2025 11:28 PM
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि “बंगाल आज अराजकता की आग में जल रहा है, जहां महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है।” उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असंवेदनशीलता और तुष्टिकरण की राजनीति ने पूरे राज्य को भय, हिंसा और अराजकता के दलदल में धकेल दिया है।

बीकानेर में मीडिया से बातचीत के दौरान शेखावत ने कहा कि “देश और दुनिया ने हाल ही में देखा कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने एक सांसद पर हमला किया। यह घटना बताती है कि बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची।”

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अब वहां आम बात हो चुके हैं, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी ऐसे मामलों पर असंवेदनशील रवैया अपनाती हैं।

शेखावत ने आगे कहा कि अगर ममता बनर्जी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करतीं, तो समाज में एक मजबूत संदेश जाता। “लेकिन वहां तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जनता डर में जी रही है। अब बंगाल की माताएं, बहनें और बेटियां ही आने वाले चुनाव में लोकतांत्रिक जवाब देंगी,” उन्होंने कहा।

आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय होने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन व्यंग्य करते हुए बोले, “बिहार की जनता जानती है कि कौन चारा चोर है और कौन नौकरी घोटाले में लिप्त रहा है। यही वजह है कि वे बार-बार सत्ता से दूर रहते हैं।”

उन्होंने दावा किया कि आने वाले बिहार चुनावों में एनडीए की स्पष्ट जीत होगी, क्योंकि “जनता अब परिवारवाद नहीं, विकास चाहती है।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध की मांग को लेकर शेखावत ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, “संघ ने सौ साल की यात्रा में हर चुनौती का सामना किया है। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही संघ हर बार और मजबूत होकर उभरा है।”

उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्र निर्माण की दिशा में अडिग है और ऐसे राजनीतिक बयान संगठन की गति को रोक नहीं सकते।

बीकानेर में गोचर भूमि विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि गाय और गोचर केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और भावनात्मक रूप से समाज से जुड़ा विषय है।

उन्होंने बताया कि वे इस भूमि की रक्षा के प्रयासों से वर्षों से जुड़े रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यदि इस भूमि को रकबा घोषित किया जा रहा है तो यह निर्णय जनभावना और पर्यावरण दोनों के विरुद्ध है। जहां गलती हुई है, उसे सुधारा जाना चाहिए।”

शेखावत ने महाराजा गंगा सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि “वे दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने गंग नहर जैसी परियोजनाओं से बीकानेर की तकदीर बदल दी।”

उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डडी को भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि “वे सच्चे जननायक थे, जिन्होंने किसानों और आमजन के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई।”

शेखावत ने कहा, “विपक्ष में रहकर भी अगर किसी की बात सही हो, तो उसका समर्थन करने का साहस उनमें था — यही उन्हें विशिष्ट बनाता है।”

बीकानेर से उठी शेखावत की आवाज ने बंगाल से लेकर बिहार तक सियासी हलचल बढ़ा दी।

उनका दावा है कि “ममता बनर्जी ने बंगाल को अपराधियों के हवाले कर दिया है, और अब जनता ही उन्हें लोकतांत्रिक जवाब देगी।”

उन्होंने कहा, “सत्ता की संवेदनहीनता जब बढ़ती है, तो जनता का धैर्य जवाब देता है — और वही अब बंगाल में होने जा रहा है।”

Gajendra Singh Shekhawat

