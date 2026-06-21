बीकानेर-साबरमती स्पेशल ट्रेन की शुरुआत, दोनों राज्यों के इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान के बीकानेर से गुजरात के अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। रेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान में 76800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन से बीकानेर (लालगढ़)-अहमदाबाद (साबरमती) विशेष रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैष्णव ने कहा कि बीकानेर क्षेत्र की जनता को लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की जरूरत थी, जिसे इस नई रेल सेवा के माध्यम से पूरा किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह नई रेल सेवा बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा यात्रियों को बेहतर व सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएगी। रेल मंत्री ने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा विभिन्न शहरों के बीच आवागमन अधिक सुगम व सुविधाजनक होगा।
राजस्थान में 76,800 करोड़ रेलवे विकास कार्य
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपये से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बीकानेर, लालगढ़, नोखा, सादुलपुर, चूरू और रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य भी तेजी से जारी है।
रेल मंत्री ने राजस्थान में जारी स्टेशन पुनर्विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जयपुर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास स्थानीय कला एवं संस्कृति के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में नई रेल लाइन, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से अधिक रेल सेवाओं का संचालन संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है।
राजस्थान के लिए कई नई ट्रेनों की शुरुआत
वैष्णव ने बताया कि हाल के समय में राजस्थान के लिए कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिनमें बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर से संचालित वंदे भारत, अमृत भारत और विभिन्न एक्सप्रेस रेल सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन शुरू करने के प्रस्ताव पर अधिकारियों को निर्देश दिए।
बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए रूट तय करें
रेल मंत्री ने कहा कि बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए रूट तय करके बताएं, ताकि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में रेल लाइन निर्माण कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वैष्णव ने कहा, "बुलेट ट्रेन परियोजना 2027 में शुरू होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय राजस्थान में रेलवे विकास के लिए 682 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बढ़ाकर 10,228 करोड़ रुपये कर दिया है और इस बजट से राजस्थान में कई विकास कार्य हो रहे हैं।
रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपये के रेलवे कार्य चल रहे हैं, 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और 24 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई नई रेल लाइनों का निर्माण भी किया जा रहा है।
मेघवाल ने रेल मंत्री का आभार जताया
वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना कहा कि जादूगरों को जादू करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजनीति के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है। केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेल मंत्री का बीकानेर आगमन पर आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बीकानेर के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्टेशन महोत्सव का उल्लेख किया और वंदे भारत रेल सेवा के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ, मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर गौरव गोविल, रेलवे अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।
रेल अधिकारियों ने बताया कि बीकानेर (लालगढ़)-अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस से अहमदाबाद, मेहसाणा, पाटन और बनासकांठा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के जालोर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर और बीकानेर जिलों के यात्रियों को लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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