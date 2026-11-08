झगड़ रहे कपल को बचाने रेलवे ट्रैक पर पहुंचे 2 लोग, ट्रेन की टक्कर में 3 की मौत, अन्य घायल
राजस्थान के बीकानेर में दीपावली के दिन घड़सीसर रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रेलवे ट्रैक पर झगड़ रहे एक कपल को बचाने पहुंचे दो लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है।
दीपावली के मौके पर बीकानेर से तीन लोगों की रेलवे ट्रैक पर हुई मौत की दर्दनाक खबर सामने आई है। पुलिस ने बताया कि रविवार को बीकानेर जिले में झगड़ा कर रहे एक कपल को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर गए दो लोगों को ट्रेन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना राजस्थान के जेएन व्यास कॉलोनी थाना इलाके में घड़सीसर रेलवे ट्रैक पर हुई।
झगड़ा कर रहे कपल को बचाने गए थे
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक कपल झगड़ा करते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था। खबर है कि जब एक ट्रेन आ रही थी तो उन्हें बचाने की कोशिश में दो लोग ट्रैक पर चले गए, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रेन मौके पर ही रुक गई। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और लोकल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायल आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया।
दो शवों की हुई पहचान, अन्य दो की होना बाकी
SHO देवेंद्र सिंह ने कहा कि मरने वालों में से एक की पहचान बिहार के दरभंगा के रहने वाले संजीत मोची के रूप में हुई है। बाकी दो मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने कहा कि घायल व्यक्ति की पहचान का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
2 मंजिला दुकान में लगी आग
आपको बताते चलें कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र स्थित कानोता कॉम्प्लेक्स में शनिवार रात चार दुकानों में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उसने बताया कि आग भूतल की दो दुकानों से शुरू होकर पहली मंजिल की दो दुकानों तक फैल गई। दमकल की छह गाड़ियों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात के बाद आग पर काबू पाया गया।
इलाके की काट दी गई बिजली
घटना की सूचना मिलने पर माणक चौक थाना पुलिस दमकल टीमों के साथ मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर बाजार बंद करा दिया गया और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति काट दी गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर प्रथम) आलोक कुमार सिंघल ने बताया कि आग महिलाओं के सूट की एक दुकान में लगी थी। शुरुआत में बड़ी चौपड़ पर तैनात दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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