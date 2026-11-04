परिक्रमा कर हाथ जोड़े, फिर कड़े और मुकुट ले हुआ फरार; सांवरियाजी मंदिर में चोरी का VIDEO वायरल
भीलवाड़ा के सांवरियाजी मंदिर में चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चोर ने पहले परिक्रमा की और फिर कड़े के साथ मुकुट भी चुराकर ले गया।
राजस्थान के भीलवाड़ा के एक मंदिर में चोरी की अनोखी घटना सामने आई है। यहां के सांवरियाजी मंदिर में चोरी करने आए चोर ने पहले मूर्ति की परिक्रमा की, इसके बाद हाथ जोड़कर धोक लगाया फिर मुकुट और मूर्ति के कड़े को चोरी कर लिया। चोरी की ये सभी हरकतें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं।
सीसीटीवी वीडियो में क्या दिखा
मामला राजस्थान के भीलवाड़ा मंदिर का है। यहां मंगलवार की रात एक चोर चोरी करने के इरादे से मंदिर में घुसा, लेकिन उसकी शुरुआती हरकतों से नहीं समझा जा सकता कि वो चोरी करने आया है। चोर ने मंदिर में घुसते ही पहले परिक्रमा करने लगा। इसके बाद हाथ जोड़कर धोक लगाया फिर बड़ी चालाकी से भगवान के मुकुट और कड़े को चुराकर चला गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि चोरी करने के लिए घुसा चोर, मंदिर में जाते समय शांत भाव से जाता है, लेकिन अंदर जाकर भागवान की मूर्ति के हाथों से 6 कड़े, पैरों के दौ और चांदी का मुकुट उतारकर बैग में भर लिया। इसके बाद हड़बड़ी में गेट खोलकर मंदिर से बाहर निकल गया। इस घटना के बाद सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो देखा कि चांदी का मुकुट और हाथ-पैर के कड़े गायब थे, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया। सीसीटीवी कैमरे में पता चला कि एक युवक आया और ये सभी चीजें चुराकर ले गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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