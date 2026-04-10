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ट्रेन से भीलवाड़ा आता गोवंश के साथ कुकृत्य करता और भाग जाता, ऐसे पकड़ा गया शातिर अपराधी

Apr 10, 2026 07:46 pm ISTMohit वार्ता, भीलवाड़ा
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इस घटना से हिंदू समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और सर्किल ऑफिसर सज्जन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया।

ट्रेन से भीलवाड़ा आता गोवंश के साथ कुकृत्य करता और भाग जाता, ऐसे पकड़ा गया शातिर अपराधी

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शातिर अपराधी को पुलिस ने करीब दो हजार किलोमीटर का पीछा कर बिहार के किशनगंज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गत 29 मार्च को शिवराज गुर्जर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति गाय के साथ कुकर्म करता दिखाई दे रहा है।

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तीन विशेष टीमों का गठन किया गया

इस घटना से हिंदू समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और सर्किल ऑफिसर सज्जन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया।

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आरोपी ट्रेन के जरिए भीलवाड़ा आता था

अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों ने घटनास्थल से लेकर रेलवे स्टेशन और शहर के अलग-अलग ठिकानों के करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि आरोपी ट्रेन के जरिए भीलवाड़ा आता है और वारदात कर फिर से ट्रेन से निकल जाता है। पुलिस ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक के रेलवे स्टेशनों के फुटेज चेक किए।

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रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया

उन्होंने बताया कि आखिरकार टेक्नीकल इंटेलिजेंस और आरपीएफ के सहयोग से झारखंड के पूर्वीसिंहभूमि के कदमा थाने के शात्रीनगर निवासी संजय कुमार साहु (56) पुत्र मोती साहु को किशनगंज (बिहार) रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया।

Mohit

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Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
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