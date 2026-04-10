ट्रेन से भीलवाड़ा आता गोवंश के साथ कुकृत्य करता और भाग जाता, ऐसे पकड़ा गया शातिर अपराधी

इस घटना से हिंदू समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और सर्किल ऑफिसर सज्जन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया।

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शातिर अपराधी को पुलिस ने करीब दो हजार किलोमीटर का पीछा कर बिहार के किशनगंज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गत 29 मार्च को शिवराज गुर्जर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति गाय के साथ कुकर्म करता दिखाई दे रहा है।

तीन विशेष टीमों का गठन किया गया इस घटना से हिंदू समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और सर्किल ऑफिसर सज्जन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया।

आरोपी ट्रेन के जरिए भीलवाड़ा आता था अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों ने घटनास्थल से लेकर रेलवे स्टेशन और शहर के अलग-अलग ठिकानों के करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि आरोपी ट्रेन के जरिए भीलवाड़ा आता है और वारदात कर फिर से ट्रेन से निकल जाता है। पुलिस ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक के रेलवे स्टेशनों के फुटेज चेक किए।