जयपुर में 'भारत टैक्सी' की शुरुआत, सीएम शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, 30 हजार से अधिक सारथी जुड़े

जयपुर में 'भारत टैक्सी' की शुरुआत, सीएम शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, 30 हजार से अधिक सारथी जुड़े
Bharat Taxi launched in Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को 'भारत टैक्सी' के 100 से अधिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली कैब सेवा 'भारत टैक्सी' की जयपुर में औपचारिक शुरुआत हुई है।
Bharat Taxi launched in Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को 'भारत टैक्सी' के 100 से अधिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली कैब सेवा 'भारत टैक्सी' की जयपुर में औपचारिक शुरुआत हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'भारत टैक्सी' लोगों को रोजगार देने के साथ ही स्वामित्व और सम्मान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा, ''व्यक्ति में स्वामित्व की भावना विकसित होने से उसकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और समर्पण भी कई गुना बढ़ जाता है और यही भावना भविष्य में छोटे उद्यमियों को बड़े उद्योगपति बनने की दिशा में प्रेरित करती है।''
उन्होंने कहा कि 'भारत टैक्सी' सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल है जिसके माध्यम से सारथी (ड्राइवर) अब मालिक भी बन रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में 'भारत टैक्सी' से अब तक 30 हजार से अधिक सारथी इससे जुड़ चुके हैं तथा लगभग सात लाख ग्राहक इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भविष्य में 'भारत टैक्सी' देश ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे सफल सहकारिता आधारित 'मोबिलिटी प्लेटफॉर्म' बनेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि 'भारत टैक्सी' सहकारिता मंत्रालय की अभिनव पहल है, जिसमें 'सारथी ही मालिक' की अवधारणा को साकार किया गया है। इस व्यवस्था में टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि सहकारी संस्था का सदस्य और भागीदार भी होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में इस सेवा की शुरुआत हुई है तथा आने वाले समय में इसे देश के 500 शहरों तक विस्तारित किया जाएगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों की विशेष सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान आज देश में सहकारिता में नवाचारों के लिए आदर्श बनकर उभरा है, जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत 200 गोदामों में से 120 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही, राज्य में 5 हजार 600 से अधिक पैक्स का ई-पैक्स में रूपांतरण किया जा चुका है तथा इन पर 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन संपन्न हो चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें