भजनलाल जी आपको सोने नहीं देंगे- राजस्थान सीएम को सांसद बेनीवाल की खुली चेतावनी, मगर क्यों?
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अक्ष्यक्ष और नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- भजनलाल जी आपको सोने नहीं देंगे। भैरण में सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा- जिसके पीछे पड़ता हूं, उसे दिन में तारे दिखा देता हूं।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अक्ष्यक्ष और नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- भजनलाल जी आपको सोने नहीं देंगे। भैराणा में सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा- जिसके पीछे पड़ता हूं, उसे दिन में तारे दिखा देता हूं। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुदके पास सूची नहीं है। आखिर क्या बात हुई कि बेनीवाल ने सीएम भजनलाल पर इस तरह बरस पड़े कि उन्होंने सीएम को मूर्खाधिराज की उपाधि भी दे डाली। जानिए बेनिवाल ने और क्या-क्या कहा।
भजनलाल जी, आपको सोने नहीं देंगे आराम से…
दरअसल पूरा मामला भैराणा धाम बचाओ आंदोलन को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करने से जुड़ा है। बेनिवाल ने मंच से संबोधित करते हुए सरकार को साधु-संतों की मांगों को मानने की बात कही है। नहीं तो विरोध प्रदर्शन को जयपुर कूच करने की चेतावनी देते हुए कहा- “मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, भजनलाल जी भैराणा के चक्कर में आपकी छुट्टी होने वाली है। आज रात को या सुबह छुट्टी हो जाए, इसका ध्यान रखना। आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं। ऐसा नहीं कि भाषण दिया और चले गए। आज भजनलाल जी, आपको सोने नहीं देंगे आराम से। आपकी पूरी सरकार को।”
600 फर्जी थानेदारों को घर भिजवा दिया
राजस्थान की जनता को संबोधित करते हुए कहा- "नौजवानों कई तरह की बात आएगी। कई तरह के लोभ-प्रलोभन दिए जाएंगे। एसआई भर्ती का उदाहरण देख लो। जो लेग बड़ी-बड़ी डींगे हांक रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और डबल बेंच के समय बच्चों से बोले- जाओ हनुमान के पास, हमारा क्या लेना देना। हनुमान बेनीवाल पर तेजा जी की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट से एसआई भर्ती को रद्द करा दिया। और 600 फर्जी थानेदारों को 600 फर्जी लुटेरों को घर भिजवा दिया। मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूं, उसे दिन में तारे दिखा देता हूं। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुदके पास सूची नहीं है।"
सीएम भजनलाल को दी मूर्खाधिराज की उपाधि
सीएम भजनलाल पर बरसते हुए बेनीवाल ने कहा- "भजनलला को तो आप लोग वो उपाधि दे दो, जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता है- मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु-संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूँ कि जितने भी मूर्ख हैं, उनके वो राजा हैं और वो 'मूर्खाधिराज' हैं।”
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर उपचुनावों में टिकट वितरण को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा- “जब तीसरी ताकत खड़ी हुई, तो उससे घबराकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सातों उपचुनावों के टिकट भजनलाल के घर जाकर सौंप दिए। कहा गया कि जो बांटना है, बांट दो। हमारी तो वैसे भी इज्जत नहीं बची, जमानत तक जब्त हो गई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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