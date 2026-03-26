बहरोड़ MLA के बेटे को बीच रास्ते रोक जान से मारने की धमकी, दी 5 दिन की डेडलाइन; जांच में जुटी पुलिस
मोहित यादव ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जान से मारने और अवैध वसूली करने का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे।
अलवर जिले में बहरोड़ विधायक डॉ जसवंत यादव के बेटे और एडहॉक कमेटी के सदस्य मोहित यादव को जान से मारने अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मोहित यादव के द्वारा मांडण पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने मोहित की गाड़ी रोककर गाली-गलौज की और 50 लाख रुपये की मांग की। मांडण थाना अधिकारी किरण यादव ने बताया की जिला क्रिकेट एसोसिएशन और एडहॉक कमेटी के सदस्य मोहित यादव ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जान से मारने और अवैध वसूली करने का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे।
मोहित यादव ने बताया की वो 10 मार्च को वे मांढ़ण स्थित गौशाला के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यक्रम के दौरान उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव प्रसारण किया जा रहा था। इसी समय 'वीरेंद्र सिंह' नाम की आईडी से लाइव में अभद्र टिप्पणियां और जान से मारने की धमकियां दी गईं।
स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने कार रोकी
कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वे शाम करीब 8 बजे मांढ़ण से बहरोड़ लौट रहे थे, तभी कान्हावास के पास सुनसान इलाके में बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 6-7 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया।
5 दिन के भीतर 50 लाख रुपए देने की धमकी
आरोपियों ने उन्हें लाठी-डंडों से घेरकर गाली-गलौच की और 5 दिन के भीतर 50 लाख रुपए देने की धमकी दी। साथ ही, जान से मारने की भी धमकी दी गई। मोहित यादव ने बताया कि पीछे से अन्य वाहन आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए।
दो बार जानलेवा हमला कर चुके हैं
मोहित ने बताया आरोपियों को रुपये नहीं देने पर 21 मार्च को आरोपी वीरेंद्र सिंह ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए वीडियो कॉल कर फिर से धमकी दी। मोहित यादव ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र सिंह (निवासी दहमी), प्रदीप (निवासी दहमी), संदीप यादव (निवासी तसींग), सौदल पहलवान (निवासी मोहम्मदपुर), लीलू शर्मा (निवासी जागुवास) और जगजीत सिंह (निवासी बोंद) सहित अन्य साथी लगातार सोशल मीडिया के जरिए उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं। मोहित यादव ने ये भी बताया कि इनमें से कुछ लोग पहले भी उन पर दो बार जानलेवा हमला कर चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट बहरोड़ और मांढ़ण थानों में दर्ज है।
रिपोर्ट: हंसराज
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