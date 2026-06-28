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नाले में सिर कटी लाश, दूरी पर फेंकी खोपड़ी; जयपुर में बदला लेने के लिए खौफनाक कदम

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान के जयपुर से खौफनाक घटना सामने आई है जहां एक 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी सिर कटी लाश नाले से मिली। 

नाले में सिर कटी लाश, दूरी पर फेंकी खोपड़ी; जयपुर में बदला लेने के लिए खौफनाक कदम

राजस्थान के जयपुर में 10 साल के बच्चे की सिर कटी लाश बकामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। 25 जून को मुहाना थाना क्षेत्र में कैश्यावाला पानी की टंकी के पास एक नाले से 10 साल के बच्चे की सिर कटी लाश मिली थी। इसका सिर उससे कुछ ही दूरी पर मिला। ये बच्चा 14 जून से लापता था। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने बदला लेने के लिए बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। तीनों आरोपी बच्चे के परिचित बताए जा रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया, इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों नाबालिग बालक के परिचित और उसके पड़ोसी हैं। बच्चे ने आरोपियों की बहन से कुछ कह दिया था, जिसे लेकर कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पार्टी देने का बहाना बनाकर बच्चे को एक सुनसान जग पर बुलाया, जहां कथित तौर पर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में तीनों नाबालिगों को निरुद्ध कर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की उम्र 11 से 12 वर्ष के बीच है।

जमीन के विवाद में चाकू घोंपकर हत्या

वहीं अन्य एक घटना में झालावाड़ जिले के एक गांव में जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में 48 साल के एक शख्स की उसके भतीजे ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि खानपुर थानाक्षेत्र के गोलाणा गांव में नेमीचंद रैगर को शुक्रवार दोपहर हरिओम (28) ने कथित तौर पर चाकू घोंप दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार है।

पुलिस क्षेत्र निरीक्षक रवींद्र सिंह ने बताया कि दोनों के बीच एक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था और शुक्रवार दोपहर उनके बीच बहस हुई और हरिओम ने कथित तौर पर नेमीचंद पर चाकू से हमला किया जो जानलेवा साबित हुआ। सिंह के अनुसार वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। उन्होंने कहा कि पुलिस नेमीचंद को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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