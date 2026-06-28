नाले में सिर कटी लाश, दूरी पर फेंकी खोपड़ी; जयपुर में बदला लेने के लिए खौफनाक कदम
राजस्थान के जयपुर से खौफनाक घटना सामने आई है जहां एक 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी सिर कटी लाश नाले से मिली।
राजस्थान के जयपुर में 10 साल के बच्चे की सिर कटी लाश बकामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। 25 जून को मुहाना थाना क्षेत्र में कैश्यावाला पानी की टंकी के पास एक नाले से 10 साल के बच्चे की सिर कटी लाश मिली थी। इसका सिर उससे कुछ ही दूरी पर मिला। ये बच्चा 14 जून से लापता था। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने बदला लेने के लिए बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। तीनों आरोपी बच्चे के परिचित बताए जा रहे हैं।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया, इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों नाबालिग बालक के परिचित और उसके पड़ोसी हैं। बच्चे ने आरोपियों की बहन से कुछ कह दिया था, जिसे लेकर कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पार्टी देने का बहाना बनाकर बच्चे को एक सुनसान जग पर बुलाया, जहां कथित तौर पर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में तीनों नाबालिगों को निरुद्ध कर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की उम्र 11 से 12 वर्ष के बीच है।
जमीन के विवाद में चाकू घोंपकर हत्या
वहीं अन्य एक घटना में झालावाड़ जिले के एक गांव में जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में 48 साल के एक शख्स की उसके भतीजे ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि खानपुर थानाक्षेत्र के गोलाणा गांव में नेमीचंद रैगर को शुक्रवार दोपहर हरिओम (28) ने कथित तौर पर चाकू घोंप दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार है।
पुलिस क्षेत्र निरीक्षक रवींद्र सिंह ने बताया कि दोनों के बीच एक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था और शुक्रवार दोपहर उनके बीच बहस हुई और हरिओम ने कथित तौर पर नेमीचंद पर चाकू से हमला किया जो जानलेवा साबित हुआ। सिंह के अनुसार वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। उन्होंने कहा कि पुलिस नेमीचंद को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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