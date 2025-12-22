राजस्थान: जोधपुर यूनिवर्सिटी फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का विरोध,कलेक्टर टीना डाबी ने प्रशासनिक भूमिका से किया इनकार

संक्षेप: राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब एक स्थानीय कॉलेज में परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात की मांग को लेकर धरना तेज कर दिया।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब एक स्थानीय कॉलेज में परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात की मांग को लेकर धरना तेज कर दिया। इस दौरान छात्रों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वहीं सोशल मीडिया पर कलेक्टर को लेकर की गई टिप्पणियों ने पूरे मामले को और तूल दे दिया।

मामला बाड़मेर स्थित महाराणा भूपाल कॉलेज (एमबीसी) गर्ल्स कॉलेज का है, जहां छात्राएं विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ धरने पर बैठी थीं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से सीधे मुलाकात की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के मुताबिक, कुछ छात्रों ने कलेक्टर टीना डाबी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें “रील स्टार” कहा, जो उनके सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की ओर इशारा माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इसी टिप्पणी के बाद हालात और बिगड़ गए। छात्रों और मौके पर मौजूद पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। छात्र धरना समाप्त करने को तैयार नहीं थे और सड़क जाम कर कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे। प्रशासन का कहना है कि छात्रों को बार-बार समझाया गया कि यह मामला जिला प्रशासन का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच का है।

इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे चार छात्रों को हिरासत में लिया है। हालांकि, पुलिस और जिला प्रशासन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी छात्र को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही हिरासत में लिया गया।

जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि फीस बढ़ोतरी का निर्णय विश्वविद्यालय स्तर का है, जिसमें जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों से बातचीत कर आश्वासन दिया था कि परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाएगा।

टीना डाबी ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा,

“यह मामला पूरी तरह से छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच का है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों को भरोसा दिया कि फीस बढ़ोतरी वापस ले ली जाएगी, इसके बावजूद कुछ छात्र मुझसे मिलने की जिद पर अड़े रहे।”

उन्होंने आगे बताया कि स्थिति को शांत करने के लिए एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर भेजा गया था, जिन्होंने छात्रों को अवगत कराया कि कुलपति स्तर पर मामला सुलझ चुका है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे रहे और यातायात बाधित किया गया। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्रों को पुलिस थाने ले जाकर बातचीत की गई।

वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि यह किसी प्रकार की हिरासत नहीं थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि

“कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने के लिए गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। छात्रों को केवल बातचीत के लिए थाने लाया गया था, बाद में सभी को छोड़ दिया गया।”