Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेरSat, 27 Sep 2025 02:30 PM
राजस्थान: हमें बलात्कारी स्वीकार नहीं! सीडी कांड वाले नेता जी के विरोध में लगे पोस्टर

राजस्थान की राजनीति में आज बाड़मेर की गलियों ने ऐसा तमाशा और हलचल देखी है कि शहर की हवा भी गरम नजर आ रही है। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा विवाद इस समय सबकी निगाहों का केंद्र बना हुआ है। और इसका कारण है पूर्व विधायक मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी। जैसे ही जैन की वापसी की खबर फैली, शहर की सियासी गलियां ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी से गूंज उठीं।

बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। इन पर साफ लिखा है, “महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर कांग्रेस”, और “बाड़मेर हुआ शर्मशार, बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं”। ये नारों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है और माहौल में सियासी आग की तरह फैल रही है। विरोध और समर्थन—दोनों ही धड़े शहर की गलियों में आमने-सामने हैं।

जानकारी के अनुसार, जैन की वापसी के विरोध में कई कांग्रेसी नेता दिल्ली भी गए। विरोधी धड़े में शामिल थे पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल, जिलाध्यक्ष गफूर अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, प्रदेश सचिव लक्ष्मण गोदारा, और आजाद सिंह राठौड़। इन नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि जैन की वापसी से पार्टी की नैतिकता और अनुशासन पर गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं।

वहीं, जैन के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जैसे ही जैन के शहर पहुंचने की खबर फैली, समर्थकों ने अहिंसा सर्किल पर पटाखे जलाए, ढोल बजाए और मिठाइयां बांटी। लोग नारे लगाते हुए घूम रहे हैं, “मेवाराम जैन जिंदाबाद!”। राजनीतिक गलियारों में यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा। समर्थक इसे पार्टी में न्याय और अवसर का प्रतीक मान रहे हैं।

मेवाराम जैन को पहले सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो क्लिप्स वायरल होने और अनुशासन उल्लंघन के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था। उनकी वापसी ने कांग्रेस के भीतर विरोध और समर्थन के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया है।

इससे पहले पार्टी ने कई नेताओं पर कार्रवाई की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोपों के चलते बालेंदु सिंह शेखावत, अनुचित आचरण के आरोपों के चलते संदीप शर्मा, चुनावी रणनीति न मानने पर अरविंद डामोर, और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तेजपाल मिर्धा और बलराम यादव पर कार्रवाई हुई थी।

राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बाड़मेर में यह टकराव कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और नैतिकता की खाई को स्पष्ट करता है। समर्थक इसे न्याय और अवसर का मामला मान रहे हैं, जबकि विरोधी इसे महिलाओं के सम्मान का मुद्दा बता रहे हैं।

आज बाड़मेर की सियासत केवल जैन के स्वागत का मामला नहीं रह गई है, बल्कि “स्वागत बनाम विरोध” की जंग बन गई है। शहर की सड़कों पर नारे, ढोल, पटाखे और बैनर—सब मिलकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का जीवंत चित्र पेश कर रहे हैं। जैन समर्थक और विरोधी दोनों ही धड़े इस राजनीतिक तूफान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

