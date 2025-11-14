राजस्थान: बस की खिड़की से गुटखा थूकने निकाला सिर, सामने से आई वैन ने मारी जोरदार टक्कर; युवक की गर्दन धड़ से अलग

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़बाड़मेरrajasthan bus accident youth killed tragic road collision
संक्षेप: राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चौहटन उपखंड के धनाऊ थाना क्षेत्र में बाखासर रोड पर एक यात्री की ज़रा-सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली।

Fri, 14 Nov 2025 02:16 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चौहटन उपखंड के धनाऊ थाना क्षेत्र में बाखासर रोड पर एक यात्री की ज़रा-सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। निजी ट्रेवल्स की बस में सफर कर रहा युवक गुटखा थूकने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकालता है और उसी दौरान सामने से आ रही वैन इतनी जबर्दस्त टक्कर मारती है कि उसकी गर्दन धड़ से पूरी तरह अलग हो जाती है। मौके पर चीख-पुकार मच जाती है, बस में हड़कंप और सड़क पर अफरा-तफरी फैल जाती है।

सूत्रों के अनुसार, निजी ट्रेवल्स की बस धनाऊ से चौहटन की ओर जा रही थी। मंगलवार देर शाम, बस अलमसार गांव के पास पहुंची ही थी कि बीसासर गांव निवासी रहमतुल्लाह पुत्र सुलेमान खान (उम्र लगभग 30 वर्ष) खिड़की के पास बैठा हुआ गुटखा खा रहा था। उसने थूकने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। उसी समय सामने से तेज रफ्तार में आ रही पशुपालन विभाग की एक मोबाइल वैन (बताया जा रहा नंबर–1962) ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि देखते ही देखते युवक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बस में बैठे यात्रियों की चीखें निकल गईं और कई लोग मौके पर ही बेहोश होने की स्थिति में आ गए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बस अचानक झटका खा गई। वैन चालक भी हादसे के तुरंत बाद घबराकर रुक गया। लोग यह दृश्य देखकर सन्न रह गए—रहमतुल्लाह का शरीर सीट पर ही ढह गया था और खिड़की के पास खून फैल गया था। सड़क पर मौजूद ग्रामीण और राहगीर भी दहल उठे। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई और बस यात्री रोने-चिल्लाने लगे।

हादसे की सूचना मिलते ही धनाऊ थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। कुछ ही समय में चौहटन के डीएसपी जेठाराम भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बस और वैन—दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। प्रथम दृष्टया मामला लापरवाही से हुई मौत का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि घटना की सभी एंगल से जांच की जाएगी, जिसमें वाहन गति, सड़क की स्थिति, चालकों की चूक और बस की सुरक्षा मानकों की भी जांच शामिल है।

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर धनाऊ अस्पताल की मोर्चरी भेजा, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

रहमतुल्लाह के अचानक निधन की खबर जैसे ही बीसासर गांव पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि रहमतुल्लाह मेहनतकश परिवार से था और कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उसकी मौत ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है।

यह हादसा सड़क सुरक्षा के महत्व को एक बार फिर उजागर करता है। बस में सफर करते समय कई लोग खिड़की से सिर बाहर निकालते हैं, मोबाइल फोन पर बातें करते हैं या थूकने जैसी लापरवाहियां करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, हाईवे पर तेज रफ्तार में वाहन आने-जाने के कारण यह आदत बेहद खतरनाक है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

पुलिस ने भी अपील की है कि खिड़की से बाहर शरीर का कोई भी हिस्सा निकालना जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं, गुटखा जैसी बुरी आदतें न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन के लिए भी खतरा बन सकती हैं।

डीएसपी जेठाराम ने बताया कि हादसे की गहन जांच की जा रही है। बस चालक, वैन चालक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। वाहन की स्पीड, ब्रेक सिस्टम और हादसे के समय की सटीक स्थिति को समझने के लिए तकनीकी जांच भी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी पक्ष की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Barmer

