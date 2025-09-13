rajasthan barmer dsp slaps head constable police case news राजस्थान: बाड़मेर में DSP पर हेड कॉन्स्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप,पढ़ें पूरा मामला, Barmer Hindi News - Hindustan
राजस्थान: बाड़मेर में DSP पर हेड कॉन्स्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप,पढ़ें पूरा मामला

राजस्थान के बाड़मेर जिले में चौहटन डीएसपी जीवनलाल खत्री और उनके ड्राइवर हेड कॉन्स्टेबल रामूराम मेघवाल के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। हेड कॉन्स्टेबल ने डीएसपी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेरSat, 13 Sep 2025 08:42 PM
राजस्थान के बाड़मेर जिले में चौहटन डीएसपी जीवनलाल खत्री और उनके ड्राइवर हेड कॉन्स्टेबल रामूराम मेघवाल के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। हेड कॉन्स्टेबल ने डीएसपी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी अफसर ने आरोपों से इनकार किया है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल अपनी पीड़ा फोन पर किसी परिचित को बता रहे हैं। मामले पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

हेड कॉन्स्टेबल रामूराम मेघवाल ने बताया कि 11 सितंबर की रात को चौहटन डीएसपी जीवनलाल खत्री और रीडर गोपीकिशन कटारिया के साथ वे धनाऊ इलाके में जांच के लिए गए थे। वहां से रात करीब 9.30 बजे लौटते समय विवाद हुआ। रामूराम का आरोप है कि डीएसपी ने पहले गाड़ी चलाने को लेकर गाली-गलौज की और जब उन्होंने सामने से जवाब दिया तो गाड़ी रुकवाकर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी एसपी नरेंद्र सिंह मीणा तक पहुंची। इसके बाद बाड़मेर एएसपी जसाराम बोस मौके पर आए और समझाइश कर उनसे लिखित में राजीनामा करवा लिया। हालांकि अगले दिन यानी 12 सितंबर को रामूराम ने एसपी को पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि अब वे ऐसे माहौल में नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि अधिकारी उनके साथ नहीं हैं।

मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसमें हेड कॉन्स्टेबल रामूराम फोन पर किसी को पूरी घटना बताते हुए भावुक नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि डीएसपी द्वारा थप्पड़ मारने और गाली-गलौज करने के बाद भी सीनियर अफसरों ने मामले को दबा दिया। अब उनका मनोबल टूट गया है और वे ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते।

दूसरी ओर डीएसपी जीवनलाल खत्री ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हेड कॉन्स्टेबल रामूराम गाड़ी लापरवाही से चला रहा था। इस वजह से उन्होंने गाड़ी रुकवाई और दूसरी गाड़ी बुलवाई। डीएसपी का कहना है कि इस दौरान रामूराम बार-बार उनका रास्ता रोक रहा था। उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब लोगों के कहने पर हेड कॉन्स्टेबल बनावटी बातें बनाकर उन पर आरोप लगा रहा है। डीएसपी का दावा है कि उन्होंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा।

घटना के सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। नागौर सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा कि पुलिस महकमे में अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच विवाद गंभीर मामला है। सरकार को चाहिए कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराए ताकि सच सामने आ सके।

